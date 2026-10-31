شهردار منطقه ۴ از افتتاح فاز دوم پروژه احداث محور استراتژیک بلوار دلاوران تا پایان آبان ماه و آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این طرح ترافیکی مهم در شرق پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه پروژه بر اساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران و مصوبه کمیسیون ماده ۵ جهت ایجاد شریان ارتباطی مدرن و رفع گره‌های ترافیکی در دستور کار معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار گرفته است، اظهار داشت: این طرح بزرگ عمرانی و ترافیکی شامل ۳ فاز اجرایی است که فاز نخست آن به طول ۶۳۰ متر از میدان الغدیر تا دیوار بنیاد مستضعفان در بهمن ماه سال گذشته به بهره‌برداری رسید و فاز دوم نیز از +۶۳۰ تا +۹۵۰ متر از پروژه تا پایان آبان ماه زیر بار ترافیک برود تا دسترسی شهروندان به شبکه بزرگراهی تسهیل شود.

شهردار منطقه ۴ در ادامه افزود: عملیات اجرایی فاز دوم شامل رفع معارضات ملکی بنیاد مستضعفان، خاک‌برداری گسترده، تسطیح و زیرسازی استاندارد، پیاده رو سازی، جدول‌گذاری و احداث نهر است که هم‌اکنون با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی در مراحل پایانی قرار دارد و با افتتاح آن، مسیر امتداد یافته از دیوار بنیاد مستضعفان تا تقاطع خیابان نیروی دریایی به طور کامل قابل بهره‌برداری خواهد بود..

 موسوی با تاکید بر استمرار بی‌وقفه خدمات‌رسانی در پایتخت تصریح کرد: چرخه خدمت و توسعه عمرانی در منطقه ۴ حتی در سخت‌ترین شرایط، روز‌های بحران و دوران جنگ تحمیلی نیز متوقف نشد؛ چرا که اعتقاد راسخ داریم کار و تلاش مداوم، والاترین ابزار برای امیدآفرینی در دل شهروندان است و مفتخریم که در کمال تعهد و همت جهادی، پروژه‌های اولویت‌دار شهری را در موعد مقرر به پیشگاه مردم شریف تقدیم می‌کنیم.

حسن هدایی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۴ نیز در این خصوص بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری مصوبات بالادستی، عملیات خاک‌برداری و تسطیح فاز سوم این پروژه نیز از خیابان نیروی دریایی تا بزرگراه امام علی (ع) از مهر ماه آغاز شده و با حداکثر سرعت در حال پیشروی است تا با تکمیل این شبکه ارتباطی، شاهد روان‌سازی کامل جریان ترافیک، کاهش زمان سفر و ارتقای کیفیت محیط شهری در این محدوده باشیم.

برچسب ها: پروژه عمرانی ، بلوار دلاوران
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