مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از توقف عملیات اجرایی ۴۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی روستا‌های شهرستان و ۶ مورد در حریم شهری طی مهرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی و توقف عملیات اجرایی تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان طی مهرماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت، عملیات اجرایی ۴۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی روستا‌های شهرستان و همچنین ۶ مورد در محدوده حریم شهری متوقف شده است.

او با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده، افزود: موارد شناسایی شده شامل ۵۰ مورد احداث بنا به مساحت چهار هزار و ۴۱ مترمربع، دو مورد احداث استخر به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع، ۶ مورد محوطه‌سازی به مساحت چهار هزار و ۲۴۸ مترمربع، یک مورد احداث آلاچیق به مساحت ۱۴ مترمربع و ۱۸ مورد دیوارکشی به طول یک هزار و ۸۲۱ متر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه صیانت از زمین‌های زراعی و باغی و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های مهم این مدیریت است، گفت: تغییرکاربری غیرمجاز علاوه بر کاهش سطح زمین‌های مستعد تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی و ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌های مربوط به حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع خاک و زمین شود.

صفری اوریمی ادامه داد: در همین راستا، کارشناسان امور اراضی با رصد و پایش مستمر اراضی کشاورزی، بررسی گزارش‌های مردمی و حضور میدانی در مناطق مختلف شهرستان، موارد مشکوک به تغییرکاربری غیرمجاز را شناسایی و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی انجام می‌دهند.

او با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تغییرکاربری غیرمجاز، افزود: هرگونه اقدام برای احداث بنا، دیوارکشی، محوطه‌سازی، ایجاد استخر و سایر فعالیت‌هایی که موجب تغییر وضعیت و کاربری اراضی کشاورزی می‌شود، باید مطابق ضوابط و مقررات قانونی و با اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام شود و مالکان و بهره‌برداران پیش از هرگونه اقدام عمرانی در زمین‌های کشاورزی، نسبت به دریافت استعلام و مجوز‌های قانونی اقدام کنند.

برچسب ها: قلع و قمع ، تغییر کاربری غیرمجاز
خبرهای مرتبط
قلع و قمع ۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان نکا
صیانت از بستر تولید؛ اجرای ۶۹ حکم قضایی قلع‌ و قمع در بابل
قلع و قمع ۱۱ هزار متر مربع تغییر کاربری غیر‌مجاز در آمل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو نیمه متفاوت جوی در مازندران
امکان سرمایه‌گذاری در بیمه عمر در کنار سپرده بانکی
وارش نوشهر فاتح شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
آخرین اخبار
وارش نوشهر فاتح شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور
امکان سرمایه‌گذاری در بیمه عمر در کنار سپرده بانکی
دو نیمه متفاوت جوی در مازندران
شروع لیگ یک فوتسال نکا با برگزاری ۶ مسابقه
خرید بیش از هزار تن سویا از کشاورزان شهرستان نکا
اولین پیروزی پرواز سیمرغ و توقف پیشتازان صنعت بابل در لیگ ۲ فوتبال کشور + فیلم
آغاز توزیع بذر گندم در شهرستان بابل