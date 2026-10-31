باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از شناسایی و توقف عملیات اجرایی تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان طی مهرماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت، عملیات اجرایی ۴۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی روستا‌های شهرستان و همچنین ۶ مورد در محدوده حریم شهری متوقف شده است.

او با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده، افزود: موارد شناسایی شده شامل ۵۰ مورد احداث بنا به مساحت چهار هزار و ۴۱ مترمربع، دو مورد احداث استخر به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع، ۶ مورد محوطه‌سازی به مساحت چهار هزار و ۲۴۸ مترمربع، یک مورد احداث آلاچیق به مساحت ۱۴ مترمربع و ۱۸ مورد دیوارکشی به طول یک هزار و ۸۲۱ متر بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه صیانت از زمین‌های زراعی و باغی و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های مهم این مدیریت است، گفت: تغییرکاربری غیرمجاز علاوه بر کاهش سطح زمین‌های مستعد تولید محصولات کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی و ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌های مربوط به حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع خاک و زمین شود.

صفری اوریمی ادامه داد: در همین راستا، کارشناسان امور اراضی با رصد و پایش مستمر اراضی کشاورزی، بررسی گزارش‌های مردمی و حضور میدانی در مناطق مختلف شهرستان، موارد مشکوک به تغییرکاربری غیرمجاز را شناسایی و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی انجام می‌دهند.

او با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تغییرکاربری غیرمجاز، افزود: هرگونه اقدام برای احداث بنا، دیوارکشی، محوطه‌سازی، ایجاد استخر و سایر فعالیت‌هایی که موجب تغییر وضعیت و کاربری اراضی کشاورزی می‌شود، باید مطابق ضوابط و مقررات قانونی و با اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام شود و مالکان و بهره‌برداران پیش از هرگونه اقدام عمرانی در زمین‌های کشاورزی، نسبت به دریافت استعلام و مجوز‌های قانونی اقدام کنند.