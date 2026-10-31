باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، اظهارات ایران و مصاحبه با مقام‌های آمریکایی، ابعاد خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش در جریان جنگ علیه ایران را تشریح کرد.

بر اساس این بررسی، در دو هفته نخست جنگ که از ۲۸ فوریه آغاز شد، دست‌کم ۱۱۹ ساختمان در ۱۳ پایگاه نظامی آمریکا آسیب دیدند که بیشتر این خسارات در کویت ثبت شده است.

پس از فروپاشی آتش‌بس در هفتم ژوئیه، ایران حملات خود را به سمت غرب گسترش داد و به‌طور فزاینده‌ای ساختمان‌های کوچک‌تر از جمله محل اسکان نظامیان آمریکایی را هدف قرار داد.

یکی از حملات مهم در ۱۷ ژوئیه به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن انجام شد که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و آسیب‌دیدن دست‌کم ۱۹ ساختمان محل استقرار نیرو‌ها منجر شد.

هزینه میلیاردی خسارت‌ها

پنتاگون خسارت واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا را دست‌کم پنج میلیارد دلار برآورد کرده است؛ با این حال، برآورد‌های دیگر این رقم را تا ۱۵ میلیارد دلار افزایش می‌دهند. هزینه بازسازی تأسیسات نیز به‌تنهایی ممکن است از چهار میلیارد دلار فراتر برود.

گزارش وال‌استریت ژورنال حاکی است که حملات ایران به بیش از ۲۴ تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خسارت وارد کرده و صد‌ها ساختمان را تخریب یا آسیب‌دیده کرده است.

تغییر آرایش نظامی آمریکا در منطقه

در پی این حملات، ارتش آمریکا شماری از نیرو‌های خود را از پایگاه‌های آسیب‌پذیر تخلیه یا به مکان‌های دیگر منتقل کرده است. مقام‌های آمریکایی همچنین در حال بررسی انتقال برخی تأسیسات نظامی به مناطق دورتر از دسترس موشک‌ها و پهپاد‌های ایران هستند.

این گزارش می‌افزاید با وجود اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تضعیف توان نظامی ایران، این کشور همچنان به حملات علیه پایگاه‌های آمریکا ادامه داده و توانمندی‌های نظامی خود را بازسازی کرده است.

هزینه کلی جنگ آمریکا با ایران نیز طبق برآورد منتشرشده تا ۱۶ اکتبر به ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که خسارت پایگاه‌های نظامی را در بر نمی‌گیرد.

منبع: وال‌استریت ژورنال