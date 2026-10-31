باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضاالفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به ظهور کسب‌وکارهای نوین در حوزه فروش متری مسکن اظهار کرد: طی دو تا سه سال اخیر با فعالیت کسب‌وکارهای نوظهوری در حوزه‌هایی مانند رمزارزها و فروش متری مسکن مواجه بوده‌ایم. در کنار فعالیت پلتفرم‌های آنلاین، برخی مجموعه‌ها نیز به‌صورت غیررسمی و آفلاین اقدام به تبلیغات و فروش مسکن می‌کنند.

وی افزود: برخی کسب‌وکارها با استفاده از فناوری‌های جدید و موضوعاتی مانند توکن‌سازی، فعالیت خود را در حوزه فروش متری مسکن آغاز کرده‌اند. این موضوع بیش از یک سال است که در سندباکس وزارت اقتصاد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه این امکان را دارد که رسته‌های جدید کسب‌وکار را شناسایی و ضوابط فعالیت آنها را تدوین کند. بر همین اساس، این اقدام را با همکاری کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش متری مسکن آغاز کرده‌ایم و از هفته گذشته تدوین ضوابط مربوط به این فعالیت در دستور کار قرار گرفته است.

الفت‌نسب با تشریح مراحل تصویب این ضوابط گفت: پس از تدوین، ضوابط در هیئت‌مدیره اتحادیه بررسی می‌شود و در صورت تصویب، برای طی مراحل قانونی به اتاق اصناف ایران و سپس هیئت عالی نظارت ارسال خواهد شد. در نهایت، با نهایی شدن این فرآیند، پلتفرم‌های فعال در حوزه فروش متری مسکن می‌توانند مجوز فعالیت خود را از اتحادیه دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساماندهی مشخصی در این عرصه وجود ندارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی، افرادی که قصد خرید و فروش متری مسکن را دارند باید مراقب باشند تا با مشکلات و کلاهبرداری‌های احتمالی مواجه نشوند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره قانونی بودن فعالیت این پلتفرم‌ها نیز گفت: نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه یک کسب‌وکار هنوز مجوز تخصصی خود را دریافت نکرده است، فعالیت آن را غیرقانونی دانست. به هر حال، وقتی یک کسب‌وکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت است، بخشی از حاکمیت امکان فعالیت آن را فراهم کرده است. کسب‌وکارهای نوظهور برای مشخص شدن چارچوب فعالیت خود به زمان نیاز دارند و اساساً سندباکس نیز با همین هدف ایجاد شده است.

الفت‌نسب افزود: بسیاری از این کسب‌وکارها در سندباکس حضور داشته‌اند و نداشتن مجوز اتحادیه به معنای غیرقانونی بودن فعالیت آنها نیست. البته موضع وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برای ما کاملاً روشن نیست و این وزارتخانه در جلساتی که در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شده، حضور پررنگی نداشته است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها گفت: تصور ما این است که در تدوین ضوابط، از ظرفیت و همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد نیز استفاده کنیم تا چارچوب مشخصی برای نظارت بر این کسب‌وکارها تعیین شود.

تدوین ضوابط فروش خودرو در پلتفرم‌ها و انتظار برای استعلام فراجا

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه درباره وضعیت فعالیت پلتفرم‌های فروش خودرو نیز اظهار کرد: موضوع فروش خودرو در پلتفرم‌ها چندین بار در هیئت مقررات‌زدایی مطرح و ضوابطی برای آن تدوین شده است. تعداد زیادی از پلتفرم‌ها نیز برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه درخواست داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر منتظر دریافت استعلام‌هایی هستیم که قرار است فراجا به‌صورت متمرکز جمع‌آوری و در اختیار سکوها قرار دهد. تصور ما این بود که این فرآیند حدود سه ماه قبل انجام شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال، مسئولان مربوطه قول داده‌اند این موضوع در نیمه دوم سال جاری و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.