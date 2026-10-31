باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - گتوند، شهرستانی که در کشتی فرنگی همواره استعدادهای بزرگی پرورش داده، سال‌هاست با کمبود فضاهای ورزشی استاندارد برای دانش‌آموزان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

حالا با افتتاح این مجموعه، بخشی از این کمبود جبران شده است؛ مجموعه‌ای که با هدف توسعه ورزش دانش‌آموزی، شناسایی استعدادهای نوجوان و فراهم‌کردن زمینه آموزش و پرورش کشتی‌گیران آینده راه‌اندازی شده است.

حسن عامری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش خوزستان در این باره می‌گوید: سه زمین چمن مصنوعی و یک خانه کشتی دانش‌آموزی با اعتبار شش میلیارد و پانصد میلیون تومان با حضور نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، و امین میرزازاده، ملی‌پوش کشتی فرنگی و قهرمان جهان، افتتاح شد.

حضور قهرمان جهان؛ انگیزه‌ای برای نوجوانان

او با اشاره به حضور قهرمان جهان در این مراسم می‌افزاید: حضور قهرمانان ملی در این مراسم، فرصتی برای ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و علاقه‌مندان به ورزش کشتی فرنگی فراهم کرد. نوجوانانی که حالا در خانه کشتی شهرشان، روی تشکی تمرین می‌کنند که می‌تواند مسیرشان را به سکوهای جهانی هموار کند.

عامری در پایان یادآور شد: خانه کشتی دانش‌آموزی شهرستان گتوند، به نام کشتی‌گیر پهلوان شهید عظیم رضایی، از شهدای جنگ تحمیلی، مزین شده است. نامی که یادآور پیوند ورزش و ایثار در این شهرستان است.

افتتاح خانه کشتی و سه زمین چمن در گتوند، گامی در مسیر پرورش استعدادهای ورزشی و ساختن آینده‌ای پرافتخار برای کشتی شهرستان است؛ حالا نوجوانان گتوندی، به جای تماشای قهرمانان از پشت تلویزیون، روی تشک شهر خودشان تمرین می‌کنند.