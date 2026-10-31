شکست آمریکا در تقویت قدرت نرم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u063a\u0644\u0628 \u062c\u0628\u0647\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0631\u062f\u0631\u06af\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0639\u0644\u06cc \u0631\u0647\u062c\u0648\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0642\u062f\u0631\u062a \u0646\u0631\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n