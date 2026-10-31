سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد برگزاری هفتمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور مقامات ارشد استان کرمان برگزار و جزئیات اجرایی و تقویم برنامه‌های این مناسبت بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد برگزاری هفتمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با حضور مقامات ارشد استان کرمان برگزار و جزئیات اجرایی و تقویم برنامه‌های این مناسبت بررسی شد.

این نشست صبح شنبه ۹ آبان‌ماه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کرمان، فرمانده سپاه ثارالله، معاون امنیتی و انتظامی استاندار و شهردار کرمان برگزار شد.

در این جلسه تأکید شد که بر اساس ساختار جدید، مدیریت و اجرای برنامه‌های سالگرد بر عهده کمیته‌های مردمی خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان معین و پشتیبان، حمایت و همکاری لازم را با این کمیته‌ها انجام می‌دهند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هفته مقاومت از روز جمعه ۱۱ دی‌ماه آغاز و غروب جمعه ۱۸ دی‌ماه به پایان خواهد رسید.

در بخش برنامه‌های مرتبط با گلزار شهدای کرمان نیز مقرر شد موکب‌های خدماتی به مدت سه روز در مسیر گلزار مستقر شوند. همچنین بر ضرورت پشتیبانی فرهنگی از برنامه‌های این منطقه تأکید شد.



برچسب ها: استانداری ، کرمان
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