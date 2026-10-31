شهردار منطقه یک تهران با اشاره به حجم آسیب‌های ناشی از جنگ در این منطقه، از تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط خاص این منطقه در جریان جنگ و حجم آسیب‌های واردشده اظهار کرد: منطقه یک از جمله مناطق آسیب‌دیده شهر تهران بود و به دلیل ماهیت متفاوت پرونده‌های مرتبط با خسارات جنگی و درخواست‌های شهروندان برای جبران آسیب‌ها، بخش قابل توجهی از وقت مدیریت شهری و همکاران صرف رسیدگی به این موضوع شد.

وی افزود: با وجود این شرایط و حجم اعتبارات و انتظاراتی که از منطقه یک وجود داشت، موضوع اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی از اولویت خارج نشد و تلاش کردیم بر اساس بودجه مصوب، طرح‌های پیش‌بینی‌شده را دنبال کنیم. حتی در شرایط جنگی نیز پروژه‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری کردیم و خوشبختانه در حوزه‌های مختلف افتتاح پروژه‌های باکیفیت داشتیم.

حق‌بین با اشاره به اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مدیریت شهری بیان کرد: در حوزه عمرانی، زیرساخت‌های شهری و خدماتی، پروژه‌های متعددی تعریف و اجرا شد که برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی نیز در آستانه افتتاح قرار دارند.

شهردار منطقه یک تهران با اشاره به افتتاح مجموعه‌های ورزشی در این منطقه گفت: سال گذشته مجموعه ورزشی فردوس را به بهره‌برداری رساندیم که از مجموعه‌های مجهز و باکیفیت ورزشی شهر تهران محسوب می‌شود. همچنین در دو تا سه ماه آینده، پروژه‌های دیگری در حوزه سرانه‌های خدماتی و فضای سبز منطقه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای سبز نیز گفت: ارتقای کیفیت فضای سبز یکی از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری منطقه بوده است. در این زمینه، اقدامات ماندگاری از سوی همکاران حوزه خدمات شهری انجام شده و تلاش کردیم با اجرای برنامه‌های مختلف، وضعیت فضای سبز منطقه را بهبود ببخشیم.

حق‌بین با اشاره به اجرای پروژه ساماندهی میدان تجریش اظهار کرد: این میدان به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که در منطقه دارد، از حساسیت بالایی برخوردار بود و در ابتدای اجرای طرح نیز نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرای آن مطرح شد؛ با این حال، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و نظارت مستمر، عملیات اجرایی را با دقت دنبال کردیم و تلاش شد پروژه با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی همچنین از پیگیری طرح‌های موضعی و موضوعی در منطقه خبر داد و افزود: در حوزه شهرسازی نیز بخشی از طرح‌ها در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده و وارد مرحله اجرا شده‌اند. همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف شهرسازی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی از جمله اقداماتی بود که با هدف رفع مشکلات شهروندان دنبال شد.

شهردار منطقه یک تهران با تأکید بر اهمیت ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه گفت: منطقه یک یکی از مناطق پیشرو در حوزه درآمد شهری است و ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. در همین راستا، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که طی سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، در دستور کار قرار گرفت و قرارداد‌های مرتبط نیز به‌تدریج در حال نهایی شدن و اجراست.

حق‌بین در پایان با اشاره به ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در منطقه یک خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای بالا در این منطقه، پنج پروژه سرمایه‌گذاری تعریف شده و اجرای آنها با جدیت در حال پیگیری است.

برچسب ها: پروانه ساخت ، شهرداری
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