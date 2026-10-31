باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۳ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان