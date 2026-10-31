امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۲۵ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۳ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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