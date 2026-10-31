ووشوکار یزدی با غلبه بر مدافع پنج دوره قهرمانی، در صدر لیگ برتر ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در پایان هفته نخست دور رفت رقابت‌های لیگ برتر ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور، تیم شایسته الوان‌پیشه کویر یزد با سه پیروزی قاطع و اقتدار کامل از جمله شکست دادن تیم پرافتخار و مدافع پنج دوره قهرمانی سپاهان، بالاتر از تمام مدعیان، مقتدرانه بر صندلی صدرنشینی تکیه زد.

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدار‌های حساس و نفس‌گیر در آکادمی ملی ووشو ایران پیگیری شد که در این میان، سفیر پرقدرت ورزش استان یزد دست به کاری کارستان زد و با ارائه مبارزاتی خیره‌کننده، رقابت‌ها را طوفانی آغاز کرد.

دختران مستعد و آماده تیم «الوان‌پیشه کویر یزد» که با حمایت مدیرعامل مقتدر این مجموعه و برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی قدم به این میدان بزرگ گذاشته بودند، در سه دیدار فشرده و سنگین خود در بخش‌های ساندا و تالو، حریفان را یکی پس از دیگری با نتایج خیره‌کننده از پیش رو برداشتند.

این تیم مفتدر یزدی توانست با برد قاطع ۹ برصفر مقابل تیم لوهان‌چوان و پشت سر گذاشتن تیم فولاد مبارکه سپاهان مدافع ۵ دوره عنوان قهرمانی متوالی با نتیجه ۷ بر۲ و برد ۸ – ۱ مقابل تیم جیت‌کاندو (JKDA)، صدرنشینی را از آن خود کند.

درخشش خیره‌کننده ووشوکاران الوان‌پیشه به‌ویژه پیروزی اقتدارآفرین مقابل تیم ریشه‌دار و قدرتمند فولاد مبارکه سپاهان که پنج دوره متوالی عنوان قهرمانی این مسابقات را در کارنامه دارد، تحسین کارشناسان و حاضران در آکادمی ملی ووشو را به همراه داشت و نشان داد که نماینده یزد امسال با اراده‌ای پولادین برای تصاحب سکوی نخست لیگ پا به میدان گذاشته است.

در پایان مسابقات هفته نخست دور رفت، پرونده بازی‌ها با کسب ۹ امتیاز کامل برای تیم الوان‌پیشه کویر یزد و تکیه زدن این تیم بر رتبه نخست جدول رده‌بندی بسته شد.

تیم هیئت ووشو فارس با ۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم‌های لی‌چوان و سپاهان نیز هر یک با ۳ امتیاز به‌طور مشترک عناوین سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است؛ این موفقیت‌های چشمگیر و هدایت بی‌نقص تیم، حاصل درایت و تلاش شبانه‌روزی کادر فنی و ارکان تیم شامل زینب معشوری (مدیر فنی)، صدیقه دریایی (سرمربی ساندا)، فخرالسادات حسینی (مربی ساندا)، ناهید پورشبانان (سرمربی تالو)، فاطمه جعفری (مربی تالو) و الهه محمدعلیان (سرپرست) است.

شایان ذکر است؛ پرونده هفته دوم دور رفت این رقابت‌ها طی روز‌های ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه مجدداً به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران پیگیری خواهد شد تا دختران پرتلاش یزدی مأموریت خود را برای تثبیت صدرنشینی ادامه دهند.

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