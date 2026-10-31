مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از پیشرفت فیزیکی ۶۵درصدی پروژه احداث محور روستایی حصاروییه – نصرت‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: این پروژه به طول ۳۹ کیلومتر، با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، تسهیل تردد و ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی در حال اجراست.

شهرام مبارکی اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی احداث ۲۰ کیلومتر از این محور به اتمام رسیده و عملیات اجرایی در سایر بخش‌های پروژه نیز با هدف تکمیل مسیر و بهره‌مندی هرچه سریع‌تر مردم منطقه از مزایای آن ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی در بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق افزود: محور حصاروییه – نصرت‌آباد با اتصال روستاهای بخش مرکزی زاهدان به بخش نصرت‌آباد، نقش مهمی در تسهیل ارتباطات روستایی، کاهش زمان سفر و دسترسی آسان‌تر مردم به مراکز خدماتی و شهری ایفا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توسعه این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، زمینه تقویت فعالیت‌های اقتصادی منطقه، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و دامداری را فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود معیشت ساکنان و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر باشد.

مبارکی در پایان تأکید کرد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است و اجرای این پروژه نیز در راستای ارتقای سطح دسترسی، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش رفاه عمومی روستاییان دنبال می‌شود.

حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، راه روستایی
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