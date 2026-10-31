باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه علیجانی مدیرکل انتقال خون قزوین با اشاره به وضعیت زیرساختی اهدای خون استان گفت: ساختمان فعلی مرکز اهدای خون استان مربوط به سال ۷۹ است و طی ۲۰ سال گذشته شهر قزوین به شدت گسترش پیدا کرده، در حالی که با توجه به گسترش شهر و ضرورت سهولت دسترسی شهروندان، تعداد مراکز اهدای خون نیز بایستی افزایش می‌یافت، اما متاسفانه همچنان تنها ۲ مرکز قزوین و تاکستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی در خصوص امکانات سیار این مرکز اضافه کرد: استان قزوین فاقد اتوبوس اهدای خون است و رفع این مشکل را به‌شدت دنبال می‌کنیم؛ تقریبا از چهار ماه پیش که مسئولیت مرکز را برعهده گرفته‌ایم، یک لحظه هم در پیگیری این موضوع غافل نبودیم، اما متاسفانه قیمت اتوبوس به شدت افزایش یافته و تهیه آن با تجهیزات داخلی در حال حاضر چیزی حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

علیجانی، از هماهنگی‌های انجام‌شده برای تامین این تجهیزات خبر داد و افزود: با شهرداری قزوین صحبت کرده‌ام و قرار شده موضوع تامین اتوبوس اهدای خون در شورای شهر مطرح شود؛ اتوبوس خون‌گیری یکی از الزامات ضروری است و می‌توان با آن به نقاط مختلف استان جهت اهدا متقاضیان، مراجعه کرد.

این مسئول با اشاره به اقدامات جایگزین گفت: تا زمانی که اتوبوس تامین نشده، تیم‌های سیار خون‌گیری را افزایش داده‌ایم، پیش از این نیز سه‌شنبه‌های هرهفته تیم ثابت در شهرستان آبیک و چهارشنبه‌ها در بویین‌زهرا مستقر می‌شوند و در حال حاضر نیز تعداد تیم‌های سیار را هفته‌ای به سه تیم افزایش داده‌ایم.

مدیرکل انتقال خون قزوین خطاب به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های این استان اضافه کرد: هر اداره یا شرکتی که آمادگی خود را اعلام کند و دست‌کم ۷۰ داوطلب اهدای خون داشته باشد، تیم خون‌گیری سیار ما در همان محل مستقر می‌شود تا فرصت اهدای خون بدون نیاز به مراجعه به مرکز ثابت، برای کارکنانشان فراهم شود.

وی در خصوص وضعیت سردخانه‌های خون نیز افزود: مشکل اصلی ما در این حوزه، این است که تمامی این مراکز در یک نقطه متمرکز هستند و هیچ سردخانه پشتیبان (بک‌آپ) برای مواقع ضروری وجود ندارد؛ تعداد آنان نیز بسیار کم می‌باشد.

علیجانی با بیان اینکه هم اکنون نگهداری پلاسما برای ما به چالش جدی تبدیل شده، تاکید کرد: وقتی تعداد باکس‌های پلاسما به ۴۵۰ عدد می‌رسد، ظرفیت سردخانه‌ها تکمیل می‌شود و اگر فرآورده‌ها به تهران منتقل نشوند با چالش جدی رو‌به‌رو می‌شویم؛ به همین دلیل، تامین سردخانه پشتیبان از اولویت‌های اصلی این مدیریت است.

این مسئول درباره وضعیت پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی استان گفت: پلاسما در بیمارستان‌های قزوین مصرف بالایی ندارد و بخش عمده پلاسمای جمع‌آوری شده را به شرکت‌های پالایش‌گر ارسال می‌کنیم؛ بنابراین هرگاه آمار اهدای خون افزایش یابد، ذخیره پلاسما و حجم پلاسمای قابل ارسال به شرکت‌های پالایش‌گر نیز به‌طور طبیعی بیشتر می‌شود.

مدیرکل انتقال خون قزوین بیان کرد: تامین اتوبوس اهدای خون، افزایش تعداد سردخانه‌ها و ایجاد ظرفیت پشتیبان به همراه توسعه مراکز اهدا در نقاط مختلف شهر از الزامات اساسی برای پاسخ به نیاز روزانه استان است و ما نیز پیگیر تحقق این زیرساخت‌ها هستیم و امیدوارم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، ادارات و مردم شریف استان، این نقیصه‌ها در آینده نزدیک مرتفع کنیم تا سهم هر شهروند از دسترسی آسان به امکانات اهدای خون تامین گردد.

منبع: انتقال خون قزوین