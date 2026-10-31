رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی قزوین از شناسایی و پلمب ۱۹ واحد صنفی متخلف در جریان اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی با رویکرد مقابله با ترویج جشن غیر ایرانی (هالووین) خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رضا اسماعیل پور رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی قزوین گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح اصناف و اماکن عمومی استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۹ واحد صنفی متخلف که اقدام به انتشار مطالب و تصاویر مرتبط با جشن هالووین کرده بودند، شناسایی شدند.

سرهنگ اسماعیل‌پور با اشاره به برخورد قانونی با واحد‌های صنفی متخلف یاد شده، اضافه کرد: اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد‌های متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان از سوی این پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است.

رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد قانونی با تخلفات در چارچوب ضوابط و مقررات در استان قزوین ادامه دارد و با هرگونه تخطی از ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

منبع: پلیس قزوین