باشگاه خبرنگاران جوان - پارسیلون خرم‌آباد همچنان یکی از پرونده‌های باز اقتصاد لرستان است؛ پرونده‌ای که حالا با ورود دستگاه قضایی، بررسی وضعیت دارایی‌ها و پیگیری واگذاری جدید، وارد مرحله تازه‌ای از تعیین تکلیف شده است.

پارسیلون روزگاری یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی لرستان و از تولیدکنندگان مطرح نخ نایلون در کشور بود؛ کارخانه‌ای که در سال ۱۳۶۱ احداث شد و در دوران اوج فعالیت، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در آن اشتغال داشتند.

با این حال، واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۱، آغاز مسیری شد که به‌تدریج تولید را تحت‌تأثیر قرار داد و سرانجام سال ۱۳۹۴ به تعطیلی کامل کارخانه انجامید.

از آن زمان تاکنون، پارسیلون بارها به موضوع جلسات، وعده‌ها و برنامه‌های احیا تبدیل شده، اما این پیگیری‌ها هنوز به بازگشت کارخانه به چرخه تولید منجر نشده است؛ موضوعی که اکنون بار دیگر با مطالبه نماینده ولی‌فقیه در لرستان مورد توجه قرار گرفته است.

پارسیلون تعیین تکلیف شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی؛ امام‌جمعه خرم‌آباد در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از وضعیت پارسیلون خرم‌آباد گفت:اقدامات سال‌های اخیر برای استفاده از بخش‌هایی از مجموعه را نمی‌توان به معنای احیای کارخانه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: پارسیلون همچنان از چرخه تولید خارج است و این وضعیت با وجود پیگیری‌های متعدد مسئولان استانی ادامه دارد.

شاهرخی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به لرستان در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ و طرح مشکلات مجموعه‌های صنعتی استان، گفت: انتظار می‌رفت مشکلات کارخانه‌هایی همچون پارسیلون تعیین تکلیف شود اما با گذشت نزدیک به دو سال هنوز نشانه ملموسی از بازگشت این سرمایه‌ها به چرخه تولید مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اعلام آمادگی دو مجموعه برای سرمایه‌گذاری و احیای پارسیلون تصریح کرد: اکنون دو مجموعه برای احیای این کارخانه پای کار آمده‌اند و ارزش‌گذاری آن‌ها نیز از سوی کارشناسان دادگستری انجام شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ضمن رعایت ضوابط قانونی، فرآیند واگذاری را تسریع کنند.

شاهرخی همچنین خواستار ورود جدی دستگاه قضایی و تعیین مهلت مشخص برای حل مشکل پارسیلون شد و تأکید کرد که در این موضوع باید منافع مردم و جوانان استان بر ملاحظات دیگر اولویت داشته باشد.

دستور ویژه دستگاه قضا برای پیگیری وضعیت پارسیلون

این مطالبه با ورود رئیس‌کل دادگستری لرستان به پرونده پارسیلون همراه شده است. عمران علی‌محمدی در پی گزارش‌های واصله و دغدغه‌های مطرح‌شده درباره راکد ماندن سرمایه‌های صنعتی و تخلفات احتمالی در بهره‌برداری از اراضی این مجموعه، دستور ویژه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان صادر کرده است.

بر اساس این دستور، کارگروه ویژه بازرسی باید ظرف ۴۸ ساعت با حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از بخش‌های مختلف کارخانه بازدید و وضعیت سوله‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات را بررسی و مستندسازی کند.

بررسی نحوه بهره‌برداری از اراضی و اعیان پارسیلون، قراردادهای واگذاری، میزان ایفای تعهدات سرمایه‌گذاران، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در صورت احراز تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری‌های فاقد وجاهت، توقف تصرفات، خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی دنبال خواهد شد.

شناسایی سرمایه‌گذار برای احیا کارخانه

در کنار پیگیری قضایی، استانداری لرستان نیز روند شناسایی سرمایه‌گذار و واگذاری مجدد این مجموعه را دنبال می‌کند.

امید امیدی شاه‌آبادی، معاون اقتصادی استاندار لرستان تابستان امسال با اشاره به نشست بررسی آخرین وضعیت پارسیلون با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند گفته بود: واگذاری مناسب و شناسایی سرمایه‌گذار توانمند پس از تعیین تکلیف واگذاری نامناسب قبلی، اهمیت زیادی دارد.

وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار شده است، افزود: با توجه به بازدیدها و بررسی‌های انجام‌شده، تلاش می‌شود زمینه احیا و راه‌اندازی کارخانه از طریق مزایده‌های پیش‌رو و با هماهنگی مالک مجموعه فراهم شود.

مزایده عمومی برگزار می‌شود

نادر بازگیر، مدیرعامل شرکت پارسیلون نیز با اشاره به آغاز فرآیند ارزیابی و قیمت‌گذاری تمامی اموال و دارایی‌های شرکت توسط مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه به فارس گفت: پس از تکمیل کارشناسی و اعلام رسمی ارزش اموال، تشریفات قانونی واگذاری دنبال و مزایده به‌صورت عمومی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند در این مزایده شرکت کنند، ابراز امیدواری کرد فرآیند کارشناسی و مراحل قانونی واگذاری به نتیجه برسد.