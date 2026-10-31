۵ هزار و ۱۰۰ تابلو و علائم ایمنی جدید طی هفت ماه گذشته در شبکه راه‌های مازندران احداث و نصب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از اجرای گسترده عملیات نصب، نوسازی و به‌روزرسانی علائم ایمنی در محور‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: طی هفت ماه گذشته، ۵ هزار و ۱۰۰ عدد انواع تابلو‌های اخطاری، انتظامی و مسیرنما به همراه ۳۷۰ مترمربع تابلو‌های اطلاعاتی در شبکه راه‌های استان احداث و نصب شده است.

او با اشاره به اهمیت علائم ایمنی در ارتقای ضریب ایمنی تردد، افزود: تابلو‌های راهنمایی و رانندگی از مهم‌ترین تجهیزات ایمنی جاده‌ها به شمار می‌روند که با آگاه‌سازی به‌موقع رانندگان، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و هدایت صحیح وسایل نقلیه ایفا می‌کنند.

فولادی گفت: نصب و به‌روزرسانی تابلو‌های اخطاری، رانندگان را از خطرات احتمالی مسیر، شرایط خاص هندسی راه و نقاط حادثه‌خیز آگاه می‌سازد و زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع و رانندگی ایمن‌تر را فراهم می‌کند.

معاون راهداری استان با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان، ضرورت توجه مستمر به تجهیزات ایمنی راه‌ها را دوچندان کرده است، گفت: تنوع محور‌های کوهستانی، جنگلی و پرتردد استان و همچنین حجم بالای تردد خودروها، ایجاب می‌کند علائم ایمنی به‌صورت مستمر مورد بازبینی، تعمیر و نوسازی قرار گیرند.

فولادی افزود: این عملیات در راستای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، افزایش آگاهی رانندگان، بهبود هدایت ترافیک و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان اجرا شده است.

او گفت: صیانت از جان مردم و فراهم‌سازی سفری ایمن برای هم‌استانی‌ها و مسافران، از اولویت‌های اصلی مجموعه راهداری است و این اداره‌کل با تداوم اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها، برای ارتقای کیفیت تردد در محور‌های مازندران تلاش می‌کند.

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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