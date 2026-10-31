مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، از شناسایی موردی از تقلب دارویی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مهرزادی با هشدار نسبت به عرضه دارو‌های تقلبی در فضای مجازی و بازار غیررسمی گفت: در بررسی‌های انجام شده، اندازه، شکل ظاهری و سایر مشخصات ویال با نمونه اصلی مقایسه و مشخص شد ویال مورد نظر متعلق به داروی دیگری بوده است، این ویال پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی موردنظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود.

وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت این دارو در شبکه رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: قیمت این دارو در شبکه رسمی و با ارز دولتی حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که تهیه آن از بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر خطرات خرید دارو از منابع غیرمجاز افزود: شباهت ظاهری دارو به نمونه اصلی، به‌تنهایی نشانه اصالت آن نیست و حتی ممکن است ویالی با برچسب داروی اصلی، حاوی ماده‌ای کاملا متفاوت باشد.

مهرزادی هشدار داد: خرید دارو از فضای مجازی و بازار غیررسمی، علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین، می‌تواند سلامت بیمار و عزیزان او را به خطر بیندازد؛ بنابراین، دارو باید از مسیر‌های رسمی و مجاز تهیه شود.

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، دارو
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