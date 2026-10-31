مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه فارس، بمنظور تسریع بخشیدن در فرایند سوخت رسانی از موافقت اولیه برای احداث ۲۰ باب جایگاه سوخت بنزین و نفت گاز در فارس خبرداد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - فضل اله اکبری، مدیر منطقه از صدور موافقت اولیه برای احداث ۲۰ باب جایگاه سوخت بنزین و نفت گاز باهدف توسعه زیرساخت‌ها و تسریع بخشیدن در فرایند سوخت‌رسانی در سطح استان خبر داد.

 اکبری، مدیر منطقه فارس ضمن تشکر از همکاری مالکان و کارکنان مجاری عرضه سوخت مایع در ارائه مطلوب سوخت به مردم گفت: مکان‌یابی اصولی و منطقی جایگاه‌ها از اولویت‌های منطقه در صدور مجوز احداث جایگاه‌های جدید است و در حال حاضر ۴۸ باب جایگاه در سطح استان در حال احداث است که از پیشرفت ۲۰ تا ۸۰ درصد برخوردارمی باشند و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده ۸ باب از این تعداد تا پایان سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

او با بیان این موضوع که پاسخگویی سریع و کامل به درخواست‌های ثبت شده در سامانه ملی مجوز‌ها از اولویت‌های منطقه است افزود: به طور میانگین هر ماه حدود ۸ درخواست احداث جایگاه سوخت مایع از طریق سامانه مذکور برای این منطقه ارسال می‌شود.

 شایان‌ذکر است درخواست‌های احداث جایگاه در کلان‌شهر شیراز به‌صورت نامحدود و در شهر‌های دارای یک جایگاه، با اولویت بررسی خواهد شد.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، شرکت پخش فرآورده های نفتی فارس
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