تیم منتخب بسکتبال ۳ نفره بانوان کارگر استان یزد موفق شد جایگاه دوم این گروه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ نخستین دوره لیگ بسکتبال بانوان کارگر کشور با حضور ۹ تیم از استان‌های مختلف و با حمایت فدراسیون ورزش کارگری آغاز شد و تیم منتخب استان یزد نیز در مرحله رفت این رقابت‌ها به میدان رفت.

حمیدرضا محمدی، رئیس انجمن بسکتبال کارگران استان یزد، با اشاره به حضور تیم منتخب استان در این رقابت‌ها گفت: تیم یزد با ترکیب فائزه مزیدی، ریحانه پهلوان‌نصیر، سیمین زارع و کیانا احمدی در نخستین دوره لیگ بسکتبال بانوان کارگر کشور حضور یافت.

وی افزود: کیانا احمدی علاوه بر حضور به‌عنوان بازیکن، مسئولیت سرپرستی تیم منتخب استان یزد را نیز بر عهده دارد.

محمدی اظهار داشت: در پایان مرحله رفت، تیم منتخب یزد در گروه ب با تیم‌های نیکی گستر تهران، شاهرود و رها تهران به رقابت پرداخت و موفق شد جایگاه دوم این گروه را به دست آورد.

گفتنی است مرحله برگشت این رقابت‌ها احتمالاً در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد و تیم منتخب استان یزد برای ادامه رقابت‌ها و کسب نتایج مطلوب آماده می‌شود.

برچسب ها: انجمن بسکتبال ، بسکتبال بانوان کشور ، بانوان کارگر ، ورزشکاران یزدی
خبرهای مرتبط
صعود بانوان فولاد هرمزگان به لیگ برتر بسکتبال کشور
درخشش بانوان یزدی در مسابقات پتانک کارگران کشور
اصفهان قهرمان مسابقات دوی صحرانوردی بانوان کارگر کشور
صعود ۲۶ پله‌ای زنان بسکتبالیست کشورمان در رده بندی جهانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برخورد قضایی با برگزارکنندگان جشن هالووین در یزد و اردکان
شگفتی‌سازی بزرگ دختران ووشوکار یزد در آکادمی ملی
پلمب یک واحد متخلف در مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی شهرستان ابرکوه
موفقیت دوگانه ورزش و کار/ درخشش بانوان یزدی در زمین بسکتبال
آخرین اخبار
برخورد قضایی با برگزارکنندگان جشن هالووین در یزد و اردکان
پلمب یک واحد متخلف در مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی شهرستان ابرکوه
موفقیت دوگانه ورزش و کار/ درخشش بانوان یزدی در زمین بسکتبال
شگفتی‌سازی بزرگ دختران ووشوکار یزد در آکادمی ملی