تیم منتخب بسکتبال ۳ نفره بانوان کارگر استان یزد موفق شد جایگاه دوم این گروه را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ نخستین دوره لیگ بسکتبال بانوان کارگر کشور با حضور ۹ تیم از استان‌های مختلف و با حمایت فدراسیون ورزش کارگری آغاز شد و تیم منتخب استان یزد نیز در مرحله رفت این رقابت‌ها به میدان رفت.

حمیدرضا محمدی، رئیس انجمن بسکتبال کارگران استان یزد، با اشاره به حضور تیم منتخب استان در این رقابت‌ها گفت: تیم یزد با ترکیب فائزه مزیدی، ریحانه پهلوان‌نصیر، سیمین زارع و کیانا احمدی در نخستین دوره لیگ بسکتبال بانوان کارگر کشور حضور یافت.

وی افزود: کیانا احمدی علاوه بر حضور به‌عنوان بازیکن، مسئولیت سرپرستی تیم منتخب استان یزد را نیز بر عهده دارد.

محمدی اظهار داشت: در پایان مرحله رفت، تیم منتخب یزد در گروه ب با تیم‌های نیکی گستر تهران، شاهرود و رها تهران به رقابت پرداخت و موفق شد جایگاه دوم این گروه را به دست آورد.

گفتنی است مرحله برگشت این رقابت‌ها احتمالاً در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد و تیم منتخب استان یزد برای ادامه رقابت‌ها و کسب نتایج مطلوب آماده می‌شود.