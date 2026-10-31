مدیرعامل جدید باشگاه استقلال از بازدید خود از ورزشگاه مرغوبکار و کمپ حجازی خبر داد و تأکید کرد توسعه زیرساخت‌ها، تقویت آکادمی و حرکت به سمت باشگاه‌داری حرفه‌ای در اولویت برنامه‌های مدیریتی این باشگاه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مصطفی متدین، مدیرعامل جدید باشگاه استقلال، در مراسم معارفه خود با اشاره به مسئولیت سنگینی که بر عهده گرفته است، اظهار داشت: امروز برای من و همکارانم روز مهمی است؛ نه فقط به‌دلیل پذیرش یک مسئولیت جدید، بلکه به‌خاطر عظمت نام استقلال که در برابر آن پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: امروز از ورزشگاه مرغوبکار و کمپ حجازی بازدید می‌کنم و در تلاش هستیم امکانات و زیرساخت‌های باشگاه را به‌خوبی فراهم کنیم.

مدیرعامل استقلال با تأکید بر اهمیت فوتبال پایه گفت: استقلال علاوه بر توجه به تیم بزرگسالان، باید توان پرورش ستاره‌های آینده را نیز داشته باشد. سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، سرمایه‌گذاری برای آینده باشگاه است و این موضوع با جدیت و بر اساس مسیرهای حرفه‌ای دنبال خواهد شد.

متدین درباره نحوه مواجهه با مشکلات و مسائل باشگاه تصریح کرد: اگر موضوعی نیازمند پیگیری و دفاع باشد، این کار بر پایه مستندات و استدلال انجام می‌شود، نه با تنش‌آفرینی و حاشیه. پیشکسوتان سرمایه هویتی استقلال هستند و هواداران نیز بزرگ‌ترین سرمایه واقعی این باشگاه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به رویکرد مدیریتی خود ادامه داد: ممکن است با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو باشیم، اما تلاش مستمر، صداقت، شفافیت و پاسخگویی را در دستور کار قرار می‌دهیم. توسعه ساختارهای اداری، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر باشگاه‌داری حرفه‌ای دنبال شود.

مدیرعامل استقلال با تأکید بر اینکه این باشگاه باید به‌عنوان یک مجموعه حرفه‌ای و هماهنگ در حوزه‌های ورزشی، اقتصادی و حقوقی اداره شود، گفت: به نقد منصفانه احترام می‌گذاریم و شفافیت را الزام مدیریت حرفه‌ای می‌دانیم. معیار موفقیت ما تعداد مصاحبه‌ها و شعارها نیست، بلکه تحقق برنامه‌ها، ارتقای ساختار باشگاه و رضایت هواداران است.

متدین در پایان خاطرنشان کرد: استقلال از همه ما بزرگ‌تر است؛ افراد می‌آیند و می‌روند، اما نام بزرگ استقلال و عشق میلیون‌ها هوادار باقی می‌ماند. آمده‌ایم تا با انضباط، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی در مسیر پیشرفت باشگاه قدم برداریم و امیدواریم همه در این مسیر همراه ما باشند.

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برچسب ها: استقلال ، هلدینگ خلیج فارس
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