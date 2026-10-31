باشگاه خبرنگاران جوان -بنا بر اعلام اورژانس قم،در سانحه اول که در ساعت ۳:۵۹ سحرگاه امروز رخ داد، در تصادف بین دو دستگاه خودروی سواری در محور قم به تهران محدوده تیر ۱۵۵۶ ، ۴ نفر مصدوم شدند.

مرکز ارتباطات و راهبری اورژانس قم سریعاً کارشناسان پایگاه ۵۱۴ المهدی را به محل حادثه اعزام کرد.

مجروحان سه آقا با سن ۳۹، ۱۹ و ۱۳ سال و همچنین یک خانم ۴۰ ساله بودند، که از این تعداد سه نفر به مرکز درمانی شهید بهشتی(ره) منتقل و نفر چهارم با اخذ امضا و درمان در محل مرخص شد.



همچنین در سانحه دوم که در ساعت ۵:۱۳ سحرگاه امروز و چند کیلومتر پایین‌تر از حادثه قبلی و در محدوده تیر ۱۴۲۵ رخ داد، متاسفانه یک نفر در صحنه فوت کرده و دو نفر مصدوم شدند.

مرکز ارتباطات و راهبری اورژانس پس از دریافت گزارش این حادثه کارشناسان پایگاه‌های ۵۱۳ خلیج فارس، ۵۱۴ المهدی را به محل حادثه اعزام کرد.

طبق گزارش مرکز راهبری اورژانس‌، در این حادثه یک آقای ۶۸ ساله متأسفانه در دم فوت شد.

همچنین یک آقای ۴۳ ساله و یک خانم ۵۳ ساله مصدوم شدند که جهت امور درمانی به به بیمارستان شهید بهشتی(ره) منتقل شدند.

داشتن سرعت مطمئنه و رعایت قوانین رانندگی موجب کاهش شدید تصادفات و آسیب‌های آن می‌گردد.