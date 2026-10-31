باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم

وحشی‌ترین انسان‌ها در تاریخ معاصر و پیش از آن در قاره آمریکا زیست می‌کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ‌نگار در برنامه تلویزیونی با نشان دادن تصاویر تاریخی از آدم‌خواری مایاها عنوان کرد که اجداد آمریکایی‌ها آدم‌خوار بودند.

مطالب مرتبط
اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

اجداد آمریکایی‌ها در گذشته چه کاره بوده‌اند؟ + فیلم
young journalists club

 هشدار از درون پنتاگون؛ حمله ترامپ به ایران، ویرانی اسرائیل و منطقه را در پی دارد! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha