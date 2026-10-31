افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0633\u0631\u0648 \u0645\u0639\u062a\u0636\u062f\u060c \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u200c\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631\u0627\u062a \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u062b\u0628\u062a \u0634\u062f\u060c \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n