باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد + فیلم

تاریخ ایران پر از مفاخر و دستاورد‌های فرهنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ‌نگار در برنامه تلویزیونی به افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد، اشاره کرد.

مطالب مرتبط
افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

ضرب‌المثل‌ها چگونه به وجود می‌آیند؟ + فیلم

افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

آشوب و سرکوب؛ روی دیگر کارت‌پستال‌های پاریس + فیلم

افتخارات فرهنگی ایران که برای اولین بار در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

احمدیان: معیار حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، ماهیت آن‌ها نیست؛ جهت‌گیری‌شان در برابر آمریکاست + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha