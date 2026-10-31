باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - در راستای تنظیم بازار محصولات پروتئینی، تأمین نیاز خانوار‌ها و تسهیل دسترسی شهروندان به مرغ منجمد، قیمت این محصول در استان چهارمحال و بختیاری تعیین شد؛ بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد درب سردخانه ۲۶۱ هزار تومان و قیمت مصرف‌کننده ۲۸۵ هزار تومان تصویب شد.



در جلسه بررسی و تعیین قیمت مرغ منجمد با حضور نمایندگان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام استان، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت حراست، مدیریت بازرسی و معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان آخرین وضعیت تأمین و عرضه مرغ منجمد و ضرورت تعیین قیمت مناسب با هدف دسترسی آسان‌تر خانوار‌ها به این محصول پروتئینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از تبادل نظر و بررسی جوانب مختلف موضوع، قیمت مصوب مرغ منجمد برای عرضه در سطح استان به شرح زیر تعیین شد:

قیمت درب سردخانه: هر کیلوگرم ۲۶۱ هزار تومان

قیمت مصرف‌کننده: هر کیلوگرم ۲۸۵ هزار تومان

بر اساس تصمیم اتخاذشده، مرغ منجمد با قیمت‌های تعیین‌شده و با هدف تأمین نیاز مصرفی خانوار‌ها در سطح استان عرضه خواهد شد.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و با هدف مدیریت عرضه محصولات پروتئینی، جلوگیری از ایجاد نوسانات غیرمتعارف قیمت، حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فراهم‌سازی دسترسی مناسب شهروندان به کالا‌های اساسی اتخاذ شده است.

همچنین نظارت بر فرآیند توزیع، رعایت قیمت مصوب و جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه مرغ منجمد از جمله محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

تعیین قیمت مصوب و نظارت بر شبکه توزیع مرغ منجمد، گامی در راستای ساماندهی بازار محصولات پروتئینی، حمایت از مصرف‌کنندگان و تأمین پایدار نیاز غذایی خانوار‌های استان چهارمحال و بختیاری است.