مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای مرمت، بازسازی و احیای قنوات شهرستان قزوین با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مسعود نصیری مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای عملیات مرمت، بازسازی و احیای قنات های شهرستان قزوین با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در سال جاری با مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی و با هدف صیانت از منابع آب، بهبود وضعیت آبدهی قنوات، افزایش بهره‌وری منابع آب و تداوم بهره‌برداری از این سازه‌های ارزشمند سنتی در حال اجراست.

وی افزود: مرمت و بازسازی قنوات علاوه بر جلوگیری از تخریب و فرسودگی این زیرساخت‌های سنتی، نقش مهمی در حفظ و انتقال بهینه منابع آب، پایداری تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی دارد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت قنوات در تأمین آب کشاورزی استان اضافه کرد: استان قزوین دارای ۳۴۵ رشته قنات دایر است که نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز آبی بخش کشاورزی و پایداری فعالیت‌های تولیدی در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند.