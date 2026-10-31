باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - مسعود حکیم داود، مدیرعامل یک مجموعه دانش بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طراحی و توسعه تثبیت سریع شن‌های روان اظهار کرد: این پروژه با هدف تثبیت بستر‌های بیابانی، کنترل ریزگرد‌ها و جلوگیری از پیشروی بیابان‌ها در دستور کار قرار گرفته و پژوهشگران موفق به تولید نوعی مالچ پلیمری سنتزی به‌عنوان جایگزینی برای مالچ‌های نفتی شده‌اند.

وی با اشاره به معایب استفاده از مالچ‌های نفتی در تثبیت شن‌های روان افزود: در روش‌های متداول، مالچ نفتی که از فرآورده‌های پالایشگاهی به دست می‌آید، بر سطح خاک پاشیده می‌شود؛ روشی که علاوه بر ایجاد آلودگی در بستر خاک و تغییر رنگ آن، می‌تواند روند رشد پوشش گیاهی را با اختلال مواجه کند.

او ادامه داد: ماندگاری محدود مالچ‌های نفتی و پیامد‌های احتمالی آنها بر ساختار خاک، از دیگر چالش‌های این روش به شمار می‌رود و در برخی شرایط می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی و اختلال در نفوذ آب به خاک را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل این مجموعه دانش بنیان در تشریح ویژگی‌های محصول تولیدشده گفت: مالچ جدید حاصل مطالعات و تحقیقات گسترده پژوهشگران در حوزه پلیمر‌های سنتزی است و قابلیت حل شدن در آب در مرحله آماده‌سازی و پاشش بر سطح خاک را دارد.

حکیم داود بیان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این فناوری، امکان طراحی فرمولاسیون متناسب با نوع خاک و شرایط محیطی هر منطقه است؛ به‌گونه‌ای که ابتدا نمونه‌های خاک مورد آزمایش قرار می‌گیرند و پس از بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شرایط بستر، ترکیب مناسب برای تثبیت خاک تهیه و به‌صورت یک بسته کاربردی برای منطقه موردنظر ارائه می‌شود.

او با اشاره به سهولت استفاده از این محصول گفت: برخلاف مالچ‌های نفتی که به تجهیزات ویژه پاشش نیاز دارند، مالچ پلیمری تولیدشده قابلیت استفاده از طریق آب‌پاش‌ها، سم‌پاش‌های متداول، پهپاد‌ها و سامانه‌های پاشش هوایی را دارد و همین ویژگی می‌تواند اجرای طرح‌های تثبیت شن‌های روان را در مناطق گسترده بیابانی تسهیل کند.

او افزود: کاهش هزینه‌های اجرایی، سهولت حمل‌ونقل و پاشش و بی‌نیازی از تجهیزات تخصصی مالچ‌پاش از جمله مزیت‌های این محصول در مقایسه با نمونه‌های نفتی است.

حکیم داود یکی دیگر از قابلیت‌های این فناوری را امکان ترکیب بذر گیاهان با محلول مالچ عنوان کرد و گفت: در این روش می‌توان هم‌زمان با عملیات تثبیت خاک، بذر گیاهان متناسب با اقلیم منطقه را نیز به بستر تزریق کرد تا با فراهم شدن شرایط مناسب، زمینه جوانه‌زنی و رشد پوشش گیاهی فراهم شود.

وی تأکید کرد: این ویژگی می‌تواند علاوه بر مهار شن‌های روان و کاهش انتشار ریزگردها، به احیای تدریجی پوشش گیاهی و جلوگیری از توسعه کانون‌های بیابانی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های زیست‌محیطی این محصول اظهار کرد: مالچ پلیمری تولیدشده از نظر جذب آب و سازگاری با شرایط مختلف خاک، قابلیت تنظیم و فرمولاسیون دارد و تلاش شده است با استفاده از ترکیبات مناسب، آسیب به بستر خاک و آلودگی‌های ناشی از اجرای عملیات تثبیت به حداقل برسد. در راستای توسعه کاربرد این محصول، ارتباطات و رایزنی‌هایی با مجموعه‌های فعال در حوزه محیط‌زیست برقرار شده و مذاکراتی نیز با طرف‌هایی در کشور عراق و کشور‌های حاشیه خلیج فارس صورت گرفته است.