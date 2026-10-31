عضو هیئت‌مدیره استقلال با اشاره به تغییرات مدیریتی و شرایط این باشگاه، از وضعیت مطلوب تیم فوتبال مردان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد مصطفی متدین بتواند آبی‌پوشان را بیش از گذشته در مسیر موفقیت قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- علی تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال، در اظهاراتی درباره شرایط این باشگاه و تغییرات مدیریتی اخیر، تأکید کرد که با وجود مشکلات موجود، استقلال در وضعیت خوبی قرار دارد و باید روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

تاجرنیا با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در مجموعه استقلال اظهار داشت: در این مدت تلاش شد با وجود تغییراتی که در باشگاه اتفاق افتاد، جهت‌گیری‌ها و حرکت کلی مجموعه به شکل منظم و مناسبی دنبال شود تا فعالیت‌های باشگاه و برنامه‌های کلان آن بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به روند معرفی نمایندگان شرکت‌های مالک باشگاه و تغییرات مدیریتی افزود: پس از برگزاری مجمع عمومی، موضوع معرفی نمایندگان شرکت‌ها مطرح شد و این روند برای ادامه فعالیت مجموعه در چارچوب ساختار مدیریتی باشگاه دنبال شد.

عضو هیئت‌مدیره استقلال با تأکید بر اینکه تغییر مدیران نباید باعث برهم خوردن مسیر کلی باشگاه شود، گفت: هدف این است که استقلال به‌عنوان یک شرکت فرهنگی و ورزشی، با برنامه و در چارچوب مشخص اداره شود و تغییرات مدیریتی نیز به شکلی انجام بگیرد که خللی در حرکت مجموعه ایجاد نکند.

تاجرنیا در ادامه با ابراز رضایت از شرایط تیم فوتبال مردان استقلال تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات، خدا را شکر در وضعیت خوبی قرار داریم. تیم فوتبال مردان نیز شرایط مناسبی دارد و امیدوارم بتواند همین روند را ادامه دهد.

وی در پایان با اشاره به حضور مصطفی متدین در جایگاه مدیرعامل باشگاه خاطرنشان کرد: مطمئن هستم متدین می‌تواند بیش از این، تیم را در مسیر درست قرار دهد و شرایط استقلال از وضعیت فعلی نیز بهتر شود.

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برچسب ها: علی تاجرنیا ، استقلال
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