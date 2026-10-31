باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین اطللاعات دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی، حدود ۲۵ ایستگاه در تهران و بیش از ۳۰ ایستگاه در البرز بارندگی ثبت کرده‌اند که تمرکز بارش‌ها در محدوده شهرستان طالقان بوده است.

بیشترین بارش ثبت شده ۲ استان در ایستگاه بارانسنجی «هرنج» در شهرستان طالقان با مقدار ۱۴.۶ میلی متر ثبت شده است.

همچنین از ایستگاه‌های «تکه ناوه» در طالقان ۱۲.۸، طالقان ۹.۷، «ناریان» در طالقان ۹.۶، «هشتگرد» در ساوجبلاغ ۹.۴، کردان» در ساوجبلاغ ۸ و ولایت رود در کرج ۸ میلی متر بارش گزارش شده است.

علاوه بر البرز، ۲۵ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در تهران نیز در شبانه روز گذشته بارش ثبت کرده‌اند که بیشترین بارش‌ها به ترتیب مربوط به «پردیس» با ۳.۵، «شمیران» ۳.۱، «جورد» ۳، «پس قلعه» ۲.۹، «فرودگاه مهرآباد» و «زردبند» ۲.۸ و «تهرانسر» ۲.۶ میلی متر است.

داده‌های دیدبانی شده شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته، برخی استان‌های همجوار تهران نظیر سمنان و قزوین نیز بارش باران ثبت کرده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، «رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت» امروز شنبه نیز در برخی مناطق تهران و البرز به ویژه ارتفاعات این استان‌ها ادامه دارد.

این شرایط همچنین برای استان‌های «کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، شمال و غرب خوزستان، شرق هرمزگان، ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران» نیز پیش بینی شده است.

منبع: سازمان هواشناسی