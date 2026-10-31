معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: دشمن آمریکایی به دو قایق صیادی در ۱۸ مایلی مسن در آب‌های جزیره قشم حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: این حادثه حوالی ساعت یازده و سی دقیقه امروز برای دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی روستای مسن از توابع شهرستان قشم رخ داده است که هر یک از قابق‌ها دارای دو سرنشین بودند.

وی افزود: در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان به قشم منتقل شدند که یکی از آنان به دلیل مصدومیت برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: دو نفر دیگر از سرنشینان این دو قایق صیادی مفقود هستند و عملیات جست‌و‌جو و امدادرسانی برای یافتن آنان ادامه دارد.

پیدا شدن دو صیاد قشمی مفقود شده در حمله دشمن آمریکایی

مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان گفت: دو صیاد قشمی که به دنبال حمله صبح امروز دشمن آمریکایی به قایق صیادی‌شان، مفقود شده بودند، پیدا شدند.

برچسب ها: قایق ، صیادی ، جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
چرا ایران مقابله به مثل نمیکنه دشمن داره ایران را ارزیابی میکنه
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
ای وای
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
بخیر گذشت
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۹ آبان ۱۴۰۵
تا کی سکوت
۱
۱۴
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