دورک اناری قطب تولید انار استان چهارمحال و بختیاری به بار نشست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: سالانه ۱۶۰۰ تن انار در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

وی افزود: ۲۰۰ هکتار از اراضی باغی استان به کشت انار اختصاص دارد که بخش عمده آن در روستای دورک اناری از توابع منطقه مشایخ شهرستان کیار واقع شده است.

 حسین بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های باغداری استان اظهار کرد: انار یکی از محصولات باغی ارزشمند چهارمحال و بختیاری است که علاوه بر برخورداری از کیفیت و تنوع ارقام، نقش مهمی در اشتغال فصلی، رونق اقتصادی مناطق روستایی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد.

وی افزود: در حال حاضر، سطح باغات انار استان حدود ۲۰۰ هکتار است و با متوسط برداشت هشت تن محصول از هر هکتار، میزان تولید سالانه انار به حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تن می‌رسد. این ظرفیت، فرصت مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات باغی، افزایش درآمد باغداران و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال در بخش کشاورزی فراهم کرده است.

 

برچسب ها: انار ، برداشت محصول
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