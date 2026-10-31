باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص کل بورس تهران با افت ۱۲۸ هزار و ۷۴۵ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل با افت ۲۵۶ واحدی به محدوده ۶۶ هزار و ۱۲۷ واحد رسید.

امروز نماد زشک، فساپ و فملی پرتراکنش‌ترین و سه نماد فملی، فارس و شپنا بیشترین تاثیر را بر بازار بورس ایران داشتند.

در جریان معاملات امروز فلزات اساسی با ارزش معاملات ۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فرآورده‌ها نفتی و شیمیایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.