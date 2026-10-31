باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو، تعدادی دیگر از محصولات آرایشی عرضه‌شده در بازار که مجوز‌های قانونی لازم را ندارند، شناسایی شده‌اند. اسامی این محصولات به شرح زیر است:

رژلب مدادی:

DOUCCE – LIPSTICK PENCIL

رژلب:

MINI STAR – LIPSTICK MATTE

رژلب:

JULIUS BEAUTY – LIPSTICK

ژل ابرو و مژه:

FAVORBEAUTY – LASH&BROW GEL MASCARA

برق لب:

AMAZING

برق لب میوه‌ای:

POLA OYLR – LIP GLOSS

رژلب:

DEYCILL – MATTE LIPSTICK

رژگونه:

KARITE – PRETTY BLUSHER

رژلب مایع ضدآب:

SHEGLAM

رژلب مایع:

VENUS – LIP GLOSS

تینت لب و گونه:

ONEYIOO – JELLY TINT BLUSH

برق لب:

QOIDEN ROSE – LIP GLOSS

مداد لب:

MISS LARA – LIP LINER

برق لب:

ROCHER – LIP GLOSS

رژلب جامد:

BARIN BEAUTY – LIPSTICK

تینت لب:

MAGIC – LIP TINT

حجم‌دهنده لب:

KISS BEAUTY

ریمل:

ROCHER DELA BEAUTY – MASCARA

مداد چشم:

BARIN – EYE PENCIL

رژلب:

MILUS – LIPSTICK

تینت لب:

ESSENCE

رژلب مایع:

CHOOSE – LIP GLOSS

سازمان غذا و دارو اعلام کرد عرضه و مصرف محصولات آرایشی فاقد مجوز‌های قانونی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ ازاین‌رو، خرید محصولات دارای مجوز و توجه به مشخصات درج‌شده روی بسته‌بندی اهمیت دارد.

شهروندان در صورت مشاهده عرضه این فرآورده‌ها می‌توانند موضوع را به مراجع نظارتی گزارش کنند.