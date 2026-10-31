باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه بررسیهای نظارتی سازمان غذا و دارو، تعدادی دیگر از محصولات آرایشی عرضهشده در بازار که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، شناسایی شدهاند. اسامی این محصولات به شرح زیر است:
رژلب مدادی:
DOUCCE – LIPSTICK PENCIL
رژلب:
MINI STAR – LIPSTICK MATTE
رژلب:
JULIUS BEAUTY – LIPSTICK
ژل ابرو و مژه:
FAVORBEAUTY – LASH&BROW GEL MASCARA
برق لب:
AMAZING
برق لب میوهای:
POLA OYLR – LIP GLOSS
رژلب:
DEYCILL – MATTE LIPSTICK
رژگونه:
KARITE – PRETTY BLUSHER
رژلب مایع ضدآب:
SHEGLAM
رژلب مایع:
VENUS – LIP GLOSS
تینت لب و گونه:
ONEYIOO – JELLY TINT BLUSH
برق لب:
QOIDEN ROSE – LIP GLOSS
مداد لب:
MISS LARA – LIP LINER
برق لب:
ROCHER – LIP GLOSS
رژلب جامد:
BARIN BEAUTY – LIPSTICK
تینت لب:
MAGIC – LIP TINT
حجمدهنده لب:
KISS BEAUTY
ریمل:
ROCHER DELA BEAUTY – MASCARA
مداد چشم:
BARIN – EYE PENCIL
رژلب:
MILUS – LIPSTICK
تینت لب:
ESSENCE
رژلب مایع:
CHOOSE – LIP GLOSS
سازمان غذا و دارو اعلام کرد عرضه و مصرف محصولات آرایشی فاقد مجوزهای قانونی میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد؛ ازاینرو، خرید محصولات دارای مجوز و توجه به مشخصات درجشده روی بستهبندی اهمیت دارد.
شهروندان در صورت مشاهده عرضه این فرآوردهها میتوانند موضوع را به مراجع نظارتی گزارش کنند.