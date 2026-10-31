معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و نزدیک به ۱۶۳ هزار فقره از آن به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن بکلو در جریان برگزاری سی و پنجمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با تاکید بر برخورد سریع با انشعابات غیرمجاز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار و ۸۶۴ مگاوات بار پایه شبکه اصلاح شده است که این دستاورد باید حفظ شود و استمرار یابد.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۱۰ گروه عملیاتی متشکل از سه هزار و ۸۶۱ نفر در سراسر کشور در طرح ملی مهتاب مشارکت دارند، افزود: اجرای این طرح در استان خوزستان، بوشهر و تهران که بیشترین حجم انشعابات غیرمجاز را داشتند، نتایج موثری در پی داشته است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: با پیگیری‌های میدانی، فضای ناامنی برای سودجویان حوزه رمزارز غیرمجاز ایجاد شده و کشف و ضبط این مراکز به صورت مستمر دنبال می‌شود.

بکلو به کشف و ضبط ترانس‌های غیرمجاز در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران بزرگ اشاره کرد و افزود: همکاری نهاد‌هایی نظیر شهرداری‌ها و جهادکشاورزی برای مقابله با انشعابات غیرمجاز ضرورت دارد و تا زمان مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های ذی‌ربط، ریشه‌کنی کامل این معضل میسر نخواهد بود.

به گفته وی، در این مدت بالغ بر هزار و ۲۶۲ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و تعویض ۵۳۹ هزار کنتور معیوب نیز بررسی شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر اصلاح ۹۷۵ هزار اشتراک غیراستاندارد ناشی از تعارض قدرت و مصرف و کنترل‌پذیری مشترکان پرمصرف را یادآور شد و با انتقاد از ثبت نشدن کیلووات تفاوت مصرف در برخی مناطق گفت: از میان ۳۹ شرکت توزیع، ۲۲ شرکت هنوز گزارش‌های خود را ارسال نکرده‌اند در حالی که ارسال هفتگی و مستند گزارش عملکرد خط قرمز توانیر است.

بکلو با تاکید بر اینکه برای ۴۳۹ هزار و ۵۸۵ کنتور تعویض‌شده باید برآورد دقیق مصرف ثبت‌نشده لحاظ و گزارش آن ارائه شود، افزود: برای استانداردسازی ۹۷۵ هزار اشتراک باید ماهانه نزدیک به ۱۵۰ هزار کنتور اصلاح شود، در حالی که آمار حدود ۱۰ هزار مورد فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: شرکت‌های توزیع برق باید مهلت ۱۵ روزه‌ای را به مشترکان اعلام کنند و در صورت عدم مراجعه، استانداردسازی فیوز‌ها را بدون وقفه در دستور کار قرار دهند.

تعیین تکلیف تجهیزات و الزام کنترل‌پذیری اشتراک‌های دیماندی

بکلو درباره شناسایی ۵۷ هزار مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری خاطرنشان کرد: شرکت‌های توزیع موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از کشف، برآورد خسارت مصرف را محاسبه و در حساب مشترک درج کنند. همچنین با وجود اختصاص حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار و ورود ۴۰۰ هزار کنتور طی دو ماه گذشته به انبارها، راکد ماندن ۴۸۰ هزار دستگاه کنتور پذیرفتنی نیست و باید هرچه سریع‌تر نصب شوند.

وی کنترل‌پذیری مشترکان بالای ۲۵۰ آمپر را لازمه مدیریت بار پیک تابستان دانست و گفت: نصب کنتور هوشمند برای مصارف پرخطر و غیرمجاز پیگیری می‌شود تا مدیریت بار تسهیل گردد. همچنین بر اساس مذاکرات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارتباط سامانه‌ای با ۱۱۰ هزار بنگاه معاملاتی ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد تا تغییرات سکونت و قرارداد‌ها به صورت برخط در سامانه ثبت شود.

پایش سکونتگاه‌های غیردائم و باغ‌ویلا‌ها

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به لزوم کنترل هوشمند بار چاه‌های کشاورزی و پیگیری علت قطع نشدن ۹ هزار و ۵۰۰ مورد انشعاب دارای فرمان قطع، به موضوع سکونتگاه‌های غیردائم پرداخت و تصریح کرد: اطلاعات این اماکن باید از طریق شرکت‌های معتمد، مأموران قرائت و استعلام از سامانه املاک و اسکان احصا شود. در صورت عدم انطباق با الگوی سکونت دائمی، مقررات ویژه سکونتگاه‌های غیردائم و ویلایی اعمال خواهد شد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزارت نیرو ، برق
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