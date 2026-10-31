نماینده مجلس گفت: ایجاد زیرساخت پرداخت برخط و بدون کاغذ برای خسارت خودرو و درمان ذیل رویکرد هوشمندسازی صنعت بیمه کشور، سرعت خدمات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و موجب شفافیت در پرداخت‌ها و تقویت نظارت سیستمی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  نظام مالی و اداری کشور در مسیر عبور از چالش‌های اقتصادی، نیازمند تحولی بنیادین در شیوه‌های مدیریت و ارائه خدمات به شهروندان است. سال‌ها اتکا به روش‌های سنتی، دستی و ممیزمحور در حوزه مالیات، نه تنها بار سنگینی از بوروکراسی و رفت‌وآمد‌های اداری را بر دوش مودیان و کارشناسان تحمیل کرده، بلکه به دلیل امکان اعمال سلیقه‌ها، تصمیمات یک‌جانبه و خطا‌های انسانی، بستر‌های لازم برای فرار مالیاتی و بی‌عدالتی را نیز فراهم آورده است.

در چنین ساختاری، افرادی که از اطلاعات و پیچیدگی‌های سیستم آگاه‌تر بودند، می‌توانستند با ارائه مدارک نادرست یا پنهان‌کاری، از زیر بار پرداخت حقوق واقعی خود شانه خالی کنند و این بار مضاعفی بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و شفاف قرار می‌گرفت.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت هوشمندسازی و استفاده از داده‌های دقیق سیستمی، یک راهبرد اساسی برای انضباط بخشی به امور محسوب می‌شود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رفاه اجتماعی، سال‌هاست که با گلایه‌های عمومی در خصوص کندی فرآیند‌های پرداخت خسارت، پیچیدگی‌های اداری و گردش طولانی پرونده‌های کاغذی مواجه است. هوشمندسازی این صنعت با محوریت بیمه مرکزی، از طریق الکترونیکی‌کردن فرآیند‌ها و حذف پرونده‌های فیزیکی، می‌تواند ضمن افزایش شفافیت و نظارت سیستمی، رضایت از دست رفته مردم را بازگرداند و خدمات را با سرعت و کیفیت بهتری به آنان ارائه دهد.

حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد با اشاره به اجرای مگاپروژه هوشمندسازی وزارت اقتصاد تصریح کرد: در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی، هر اقدامی که منجر به تسهیل امور مردم و افزایش شفافیت در دستگاه‌های اجرایی شود، یک گام رو به جلو و ارزشمند است. هوشمندسازی نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور یکی از این اقدامات حیاتی است که با حذف فرآیند‌های کاغذی و دستی، سرعت خدمات‌رسانی را متحول می‌کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در حوزه بیمه، هوشمندسازی صنعت بیمه‌ی کشور با محوریت بیمه مرکزی یک ضرورت جدی و انکارناپذیر است. مردم سال‌هاست که از روند‌های پیچیده، کندی در پرداخت خسارت‌ها و گردش طولانی پرونده‌های فیزیکی در شرکت‌های بیمه گلایه دارند. هوشمندسازی این فرآیندها، پاسخ به این مطالبات به حق است.

اخلاقی امیری گفت: کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دریافت خسارت به صورت غیرحضوری، از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح است. الکترونیکی‌شدن فرآیند خسارت و جایگزینی رسیدگی برخط با گردش پرونده‌های کاغذی، معطلی بیمه‌گذاران را به حداقل می‌رساند و خطا‌های انسانی را کاهش می‌دهد.

او تأکید کرد: ایجاد زیرساخت پرداخت برخط و بدون کاغذ برای خسارت خودرو و درمان ذیل رویکرد هوشمندسازی صنعت بیمه کشور، سرعت خدمات را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و موجب شفافیت در پرداخت‌ها و تقویت نظارت سیستمی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خواهد شد و ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه را برای حضور فعال دانش‌بنیان‌ها و نوآوری اینشورتک‌ها فراهم می‌کند. در شرایط جنگ اقتصادی، حرکت به سمت این تحولات دیجیتال، بهترین راهکار برای افزایش تاب‌آوری و رضایت عمومی است.

برچسب ها: صنعت بیمه ، بیمه مرکزی
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