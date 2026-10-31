سامانه «شهر جهادگران» با هدف شناسایی و معرفی اعضای پیشین جهاددانشگاهی در سراسر کشور که بخشی از مسیر حرفه‌ای و زندگی خود را در این نهاد سپری کرده‌اند و امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، صنعتی، رسانه‌ای و اجتماعی فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی جهاددانشگاهی، این نهاد از زمان تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون، به‌عنوان مولود مبارک انقلاب فرهنگی و پلی میان دانشگاه و بخش‌های صنعتی، فرهنگی و خدماتی کشور، خاستگاه جمع بزرگی از نیروهای متعهد، متخصص، اندیشه‌ورز و تلاشگر بوده است؛ سرمایه‌های انسانی ارزشمندی که هر یک در مقطعی از مسیر حرفه‌ای و علمی خود در این نهاد فعالیت کرده‌اند و پس از آن در مجموعه‌ها و عرصه‌های دیگر کشور به فعالیت و خدمت ادامه داده‌اند.

پژوهشگران پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، مدرسان و مدیران مراکز آموزشی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی، اعضای هیات‌های امنا و شوراهای علمی، اعضای کمیته‌های جذب و همکاران حوزه‌های اجرایی و پشتیبانی در واحدهای وابسته به این نهاد، بخشی از این سرمایه انسانی گسترده را تشکیل می‌دهند؛ افرادی که امروز در دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، صنایع، رسانه‌ها و نهادهای مردمی و دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند.

سامانه «شهر جهادگران» بستری برای شناسایی، معرفی و ارتباط دوباره با این افراد است و می‌کوشد با گردآوری اطلاعات، روایت‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای آنان، پیوندشان را با خانواده بزرگ جهاددانشگاهی حفظ و تقویت کند. این سامانه در کنار ایجاد بستری برای ارتباط و تعامل، زمینه شناسایی و پیوند ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مدیریتی جهادگران پیشین را نیز فراهم می‌کند تا این توانمندی‌ها بتوانند در کنار یکدیگر و در تعامل با جهاددانشگاهی، در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای امروز کشور به کار گرفته شوند.

فراهم‌سازی زمینه انتقال تجربه، هم‌افزایی ظرفیت‌ها، گسترش فرهنگ جهادی و شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های جدید میان جهادگران دیروز و امروز، از اهداف این سامانه به شمار می‌رود؛ رویکردی که در امتداد باور «ما می‌توانیم» و با اتکا به سرمایه انسانی شکل‌گرفته در جهاددانشگاهی، بر تداوم نقش‌آفرینی این نهاد در مسیر خدمت به کشور تأکید دارد.

جزئیات نحوه ثبت اطلاعات و فراخوان سراسری برای مشارکت در سامانه «شهر جهادگران»، هم‌زمان با راه‌اندازی رسمی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

برچسب ها: جهاددانشگاهی ، جهادگران
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