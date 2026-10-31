 با پیشگامی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ابرکوه، یک واحد متخلف در مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی این شهرستان پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در راستای حفظ سلامت مسافران و تشدید نظارت بر مراکز خدماتی بین‌راهی، طی یک گشت مشترک با شبکه بهداشت و نیروی انتظامی، یک واحد فروشگاهی متخلف در ابرکوه به دلیل عرضه کالا‌های تاریخ‌گذشته شناسایی و پلمب شد.

در راستای ارتقای امنیت غذایی، حفظ سلامت مسافران و تشدید نظارت بر خدمات‌رسانی در محور‌های مواصلاتی، عوامل اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ابرکوه طی یک گشت مشترک و میدانی با همکاری شبکه بهداشت و نیروی انتظامی، وضعیت بهداشتی و خدماتی مجتمع‌های بین‌راهی منطقه را مورد بازرسی دقیق قرار دادند.

در جریان این بازدید هدفمند مقادیر قابل‌توجهی اجناس و مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیربهداشتی از یک فروشگاه مستقر در یکی از مجتمع‌های بین‌راهی کشف و با پیگیری و اقدام به موقع تیم بازرسی، کالا‌های فاسد توسط کارشناسان شبکه بهداشت جمع‌آوری شد و در ادامه صورت‌جلسه قانونی در محل تنظیم و واحد متخلف تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: پلمب واحد متخلف صنفی ، شهرستان ابرکوه ، کالای تاریخ مصرف گذشته
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