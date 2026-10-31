باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر روز شنبه هشدار داد دور تازه تشدید تنش میان آمریکا و ایران می‌تواند ویرانگرتر باشد و پیامد‌های بسیار گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

عبدالعاطی در بیست‌ودومین نشست گفت‌وگوی منامه مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در بحرین تأکید کرد: «بحران‌های منطقه ثابت کرده‌اند که استفاده از نیروی نظامی به ثبات منجر نمی‌شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد تهدید آبراه‌های راهبردی، تهدیدی علیه تمام جهان است و امنیت خلیج فارس با امنیت خاورمیانه پیوند دارد.

وزیر خارجه مصر در ادامه تأکید کرد مسائل منطقه‌ای از طریق درگیری نظامی حل‌وفصل نمی‌شوند و تنها راه‌حل آنها، راهکار‌های سیاسی است.

منبع: رویترز