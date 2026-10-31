فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری سارق حرفه‌ای طلا و جواهرات با ارزش بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال در یکی از استان‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان،سرهنگ نبی‌اله قاسمی درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر وقوع سرقت از منازل، به‌ویژه خانه‌هایی که سکنه آنها برای مدت طولانی و بعضاً بیشتر از ۶ ماه حضور نداشتند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی جزیره کیش قرار گرفت.

وی با اشاره به شیوه و شگرد سارق افزود: در عمده موارد، قفل درب منازل یا پنجره‌ها بدون آثار تخریب باز شده و اموال باارزش از جمله طلاجات و اوراق بهادار به سرقت رفته بود که کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار این پرونده شدند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش بیان کرد: با توجه به این که متهم هنگام شناسایی در جزیره کیش حضور نداشت، کارآگاهان پلیس آگاهی با پیگیری‌های مستمر، موفق شدند وی را در عملیاتی هدفمند در فاصله بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتری جزیره کیش دستگیر کنند؛ همچنین همزمان طی عملیاتی دیگر، خریداران اموال مسروقه نیز در یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان بازداشت و این شبکه جرم متلاشی شد.

سرهنگ قاسمی با اشاره به اینکه متهم از سارقان حرفه‌ای در حال حرکت بوده و در چند استان دیگر نیز مرتکب سرقت‌های مشابه شده است، تصریح کرد: ارزش کل اموال سرقتی این پرونده بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال برآورد شده که تاکنون بخش قابل‌توجهی از آن به کیش منتقل شده و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی از مال‌باختگان تا زمان دستگیری متهم اصلاً متوجه سرقت اموال خود نشده بودند، گفت: این افراد پس از اعتراف سارق و حضور در محل جهت بازسازی صحنه، از سرقت طلا‌های خود مطلع شدند.

فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش تأکید کرد: مجموعه انتظامی جزیره کیش بر اساس آمار‌های مقایسه‌ای، رتبه نخست کشور در کاهش سرقت را کسب کرده است و باه‌هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد امنیت این مقصد گردشگری خدشه‌دار شود.

سرهنگ قاسمی در پایان به کیشوندان و مسافران توصیه کرد: اماکنی که به دلیل مسافرت برای مدت طولانی خالی از سکنه هستند، محل مناسبی برای نگهداری اموال ارزشمندی مانند طلا و اوراق بهادار نیستند و شهروندان حتماً باید این اموال را در مکان‌های امن از جمله صندوق امانات بانکی نگهداری کنند.

برچسب ها: سارق ، هرمزگان
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