باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ ریحان امیدی‌راد اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر ساعات، آسمان استان ابری خواهد بود و وزش باد شدید همراه با گردوخاک محلی در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست و با توجه به هشدار سطح زرد شماره ۴۱، از روز یکشنبه تا سه‌شنبه نیز به تناوب در برخی ساعات شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان با اشاره به پراکندگی مکانی بارش‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود میزان بارش‌ها در نیمه غربی و جنوبی استان بیشتر از سایر مناطق باشد.

امیدی‌راد درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی سه روز آینده تغییرات محسوسی در دمای کمینه هوا پیش‌بینی نمی‌شود.