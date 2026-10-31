باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محسن انصاری، کارگردان نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار»، گفت: این نمایش برای دومین سال متوالی روی صحنه می‌رود؛ اما امسال با تغییرات عمیق و گسترده‌ای نسبت به سال گذشته همراه شده است. مخاطبانی که برای دومین بار به تماشای اثر می‌نشینند، به‌خوبی متوجه این تفاوت‌ها خواهند شد؛ تا جایی که می‌توان گفت نمایش امسال، اثری متفاوت از اجرای سال گذشته است.

وی افزود: همچنین امسال پرفورمنس اثر تغییر کرده، بازی‌ها تقویت شده‌اند و دکور نیز به‌طور اساسی بازطراحی شده است. علاوه بر این، بخش‌هایی از متن نمایشنامه نیز مورد بازنویسی قرار گرفته‌اند.

انصاری با اشاره به استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای امسال اظهار کرد: برای نخستین بار در گروه نینوا، اجرای یک تئاتر چندرسانه‌ای را تجربه می‌کنیم. در این دوره، فناوری مپینگ و ویدئوپروژکشن نیز به اجرا اضافه شده است؛ بنابراین، دیگر تنها با بازیگری، نور و صدا مواجه نیستیم، بلکه تصویر و فناوری‌های بصری نیز نقش مهمی در فضاسازی و روایت اثر دارند.

کارگردان «نقطه عطف، صفر چهار» درباره تغییرات گروه بازیگری و عوامل اجرایی نیز توضیح داد: برخی تغییرات در گروه، به‌ویژه به دلایل ناگزیر، اتفاق افتاده است. یکی از دوستان ما که سال گذشته نقش فرانک را بازی می‌کرد، به دلیل مشکلات پزشکی و عمل جراحی پا، امسال امکان حضور روی صحنه را نداشت؛ اما با وجود تمام دشواری‌ها، خود را به گروه رساند و اکنون مسئولیت اجرای بخش مپینگ را بر عهده دارد. این همراهی نشان‌دهنده روحیه همدلی، اخلاص و تعهد بچه‌های گروه در خدمت به حضرت زهرا (س) است.

وی در ادامه درباره شکل‌گیری متن نمایش گفت: متن اولیه نمایش را سال گذشته سیدمرتضی هاشمی گلپایگانی و امیرحسین آلادپوش نوشتند و در اختیار ما قرار دادند. امسال نیز با توجه به ظرفیت‌های اثر و موضوعات جدیدی که مدنظر داشتیم، بخش‌های مختلفی به آن اضافه شد و متن گسترش پیدا کرد.

انصاری درباره بازخورد مخاطبان از اجرای امسال بیان کرد: خوشبختانه بازخورد‌ها بسیار خوب بوده است. احساس می‌کنم امسال توانسته‌ایم حرف خود را روشن‌تر و صریح‌تر بیان کنیم؛ به‌ویژه در مواجهه با حوادث اخیر. برای ما مهم بود که در برابر این مسائل بی‌تفاوت نباشیم و موضع خود را به‌روشنی مشخص کنیم. اگر نسبت به این اتفاقات بی‌تفاوت می‌ماندیم، در واقع با مفهوم و عنوان نمایش، یعنی نقطه عطف، هم‌خوانی نداشتیم.

وی با اشاره به دغدغه‌های خود در فرایند آماده‌سازی اثر افزود: در ابتدا نگران بودم که پیوند میان ایده‌های جدید و اجرای سال گذشته به‌خوبی شکل نگیرد؛ اما خوشبختانه با همراهی دوستان و تلاش گروه، این ارتباط برقرار شد و نتیجه رضایت‌بخش بود. از این بابت خدا را شکر می‌کنم.

کارگردان نمایش درباره نحوه پرداختن به حوادث و شخصیت‌های مرتبط با موضوع اثر نیز توضیح داد: تلاش کردیم مسائل را از سطح اشخاص فراتر ببریم و به کلیت موضوعات بپردازیم. رویکرد ما این نبود که صرفاً روی یک فرد تمرکز کنیم یا همه مسائل را به یک شخصیت نسبت دهیم. در عین حال، تلاش کردیم موضع خود را نیز حفظ کنیم و از بیان صریح دیدگاه‌هایمان فاصله نگیریم.

انصاری با اشاره به دشواری اجرای نمایش در دو نوبت ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱هر شب گفت: در دو نوبت اجرا در تالار اندیشه حوزه هنری، فشار زیادی به گروه وارد می‌کند و اعضای گروه، به‌ویژه بازیگران اصلی، با تمام توان پای کار ایستاده‌اند. سعید بحرالعلومی و محمد طاهری از هنرمندان حرفه‌ای تئاتر هستند که با درخواست ما به گروه پیوستند و با وجود مشغله‌ها و دشواری‌های کار، همراهی ارزشمندی با این پروژه داشته‌اند. این تلاش‌ها برای ما بسیار قابل‌تقدیر است.