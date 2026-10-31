محو اسرائیل چه تاثیری در تاریخ دارد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0639\u0645\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u0627\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0633\u0627\u0642\u0637 \u0648 \u06cc\u0627 \u0645\u062d\u0648 \u0634\u0648\u062f\u060c \u062e\u062f\u0634\u0647 \u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u062c\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0686\u0646\u062f \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0634\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n