باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محو اسرائیل چه تاثیری در تاریخ دارد؟ + فیلم

محو رژیم صهیونیستی از روی زمین خدشه‌ای در تاریخ ایجاد نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به علت عمر بسیار پایین اسرائیل، اگر این رژیم ساقط و یا محو شود، خدشه ای در هیچ کجای تاریخ چند هزار ساله بشر ایجاد نمی‌شود.

مطالب مرتبط
محو اسرائیل چه تاثیری در تاریخ دارد؟ + فیلم
young journalists club

 هشدار از درون پنتاگون؛ حمله ترامپ به ایران، ویرانی اسرائیل و منطقه را در پی دارد! + فیلم

محو اسرائیل چه تاثیری در تاریخ دارد؟ + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

محو اسرائیل چه تاثیری در تاریخ دارد؟ + فیلم
young journalists club

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha