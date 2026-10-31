پلیس پایتخت از تیراندازیِ سهویِ منجر به فوت در شهرک غرب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعت ۱۹:۵۰ روز پنجشنبه مورخه ۷ آبان ماه؛ واحد گشت کلانتری در تعقیب سارقان کیف قاپ که پس از سرقت در خیابان سیمای ایران در حال فرار بودند اقدام به شلیک کرده که در همین حین یک تیر بصورت سهوی به خانم راننده خودرویِ عبوری اصابت کرد. 

پس از این سانحه واحد گشت بلافاصله حادثه دیده را به نزدیکترین بیمارستان منتقل که پس از عمل جراحی در آی سی یو بستری گردید. متأسفانه باوجود تلاش کادر درمان راننده خانم صبح امروز فوت شد.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ این حادثه را به خانواده متوفی تسلیت عرض نموده و با تشکیل تیم ویژه و تخصصی، دستگیری سارقین در حال پیگیری است؛ ضمنا پرونده قضایی حادثه توسط مرجع محترم قضایی تشکیل و در حال رسیدگی می‌باشد.

برچسب ها: تیراندازی ، پلیس پایتخت
خبرهای مرتبط
تیراندازی در پارک اوستا حین عملیات دستگیری دو متهم به شرارت
قتل خانوادگی در شهرک غرب تهران
پلیس از دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری صحنه جرم بهره می‌برد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت از خانم سوپراستار رد شد
جزئیات پرونده کارگردان سینما؛ عدم حضور متهم در جلسات بازپرسی و دادگاه
خبرسازی ضد انقلاب با ادعای دروغ «۷ زن در آستانه اعدام»
خرید کلاهبرداران، اقساط برای شما؛ هشدار پلیس فتا درباره سرقت اعتبار خرید
محسنی‌اژه‌ای: پرونده‌های وطن فروشان تعیین‌تکلیف شود
تیراندازیِ سهویِ منجر به فوت در شهرک غرب
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلفات پلاک در مهر ماه
شناسایی مظنون به قاچاق توله‌خرس‌های سیاه
خروج طلای ساخته‌شده بیش‌از ۱۵۰ گرم و ارز بیش‌از ۵ هزار یورو از کشور ممنوع است
تأمین مسکن ۳۲ خانوار دارای معلولیت تا روز جهانی افراد دارای معلولیت
آخرین اخبار
تیراندازیِ سهویِ منجر به فوت در شهرک غرب
هشدار هلال‌احمر درباره بارش‌های گسترده هفته جاری
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه یک تهران
افتتاح فاز دوم پروژه بلوار دلاوران
محسنی‌اژه‌ای: پرونده‌های وطن فروشان تعیین‌تکلیف شود
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلفات پلاک در مهر ماه
شناسایی مظنون به قاچاق توله‌خرس‌های سیاه
خروج طلای ساخته‌شده بیش‌از ۱۵۰ گرم و ارز بیش‌از ۵ هزار یورو از کشور ممنوع است
تشکیل شعب استانی و شهرستانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت
تأمین مسکن ۳۲ خانوار دارای معلولیت تا روز جهانی افراد دارای معلولیت
خرید کلاهبرداران، اقساط برای شما؛ هشدار پلیس فتا درباره سرقت اعتبار خرید
شکایت از خانم سوپراستار رد شد
خبرسازی ضد انقلاب با ادعای دروغ «۷ زن در آستانه اعدام»
جزئیات پرونده کارگردان سینما؛ عدم حضور متهم در جلسات بازپرسی و دادگاه
هشدار سراسری سازمان مدیریت بحران نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها
اشتباهی با عنوان تلاش برای تغییر اخلاق همسر + فیلم