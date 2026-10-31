نشان تلاش در فرهنگ سلامت رونمایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - در دوران مواجهه با بحران‌های بهداشتی، سیاست‌گذاران، طراحان، مجریان نظام سلامت، مردم و هنرمندان دریافتند که ارتقای سلامت عمومی، فراتر از نسخه‌های درمانی، نیازمند «فرهنگ‌سازی ساختاریافته» است؛ و لازمه آن، حمایت و دیده‌شدن فعالان و تلاشگران این عرصه است و در همین راستا به همت خانواده مرحوم دکتر صدیقه اعتمادسعید و با مشارکت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، از نشان تلاش در فرهنگ سلامت، یادمان دکتر صدیقه اعتمادسعید، رونمایی شد.

مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت در این مراسم گفت: نشان تلاش در فرهنگ سلامت که امروز رونمایی می‌شود در کنار پاسداشت تلاش‌های خانم دکتر اعتماد سعید، فرصت بی‌بدیلی را برای تقویت فرهنگ سلامت در تمامی ارکان مختلف جامعه ایجاد می‌کند.

زینب نصیری، گفت: بخش عمده مسئله سلامت در ساختارها، باورها، ارزش‌ها و فرهنگ مستتری است که به ما به ارث رسیده است.

وی افزود: وقتی از سلامت صحبت می‌کنیم، بیشترین چیزی که در ذهن افراد متصور می‌شود، بیمارستان و مرکز درمانی است و شاید همین نگاه است که وضعیت سلامت امروز جامعه را اینچنین کرده است و باور من این است که وقتی از سلامت صحبت می‌کنیم، یعنی از فرهنگ مردم صحبت می‌کنیم. از اینکه مردم چطور فکر می‌کنند، چه ارزش‌هایی را برای سلامت خودشان قائل هستند، چه میزان و چه نوع آگاهی دارند که در نتیجه تبدیل به رفتار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت ابعاد مختلف سلامت جسم و روان جامعه و سرمایه بودن اعتماد اجتماعی گفت: من بسیار خوشحالم و نشان «تلاش در فرهنگ سلامت» که با حمایت خانواده دکتر صدیقه اعتمادسعید ایجاد شده را خیلی مبارک می‌دانم.

مشاور اجتماعی وزیر بهداشت از رسانه به عنوان یکی مهم‌ترین پایه‌های فرهنگ سلامت یاد کرد و افزود: قطعا رسانه می‌تواند بهترین نقش میانجی بین ادبیات علمی و زبان مردم ایفا کند و با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد، فرایند تبدیل دانش و اطلاعات به رفتار عمومی را تسریع ببخشد.

در ادامه، اباذر اشتری، رئیس دبیرخانه دائمی نشان تلاش در فرهنگ سلامت در این مراسم با اشاره به سابقه شکل‌گیری این نشان گفت: ایده اولیه طراحی و اعطای «نشان تلاش در فرهنگ سلامت» با الهام از زندگی و تلاش‌های یکی از فعالان حوزه فرهنگ سلامت، زنده‌یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید که در دو پایگاه سلامت و رسانه، برای ارتقای فرهنگ سلامت بی‌وقفه و تا پای جان کوشید و با تمرکز بر ضرورت مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ سلامت شکل گرفت.

وی افزود: این نشان فراخوانی برای معرفی تلاش‌های حرفه‌ای، پایدار و فراگیر در مسیر ارتقای فرهنگ سلامت است و نخستین دوره این نشان، در پنج محور رقابتی «ایده و پروپوزال»، «پروتکل»، «دستاورد و محصول»، «تجربه زیسته» و «تولید محتوا»، به تکریم و معرفی افراد، سازمان‌ها، پژوهشگران و مربیانی می‌پردازد که با خلاقیت و تلاش بی‌وقفه، نقشی ماندگار در توسعه فرهنگ سلامت در ابعاد جسم، روان، اجتماعی و معنوی ایفا کرده‌اند.

وی از دریافت ۱۰۳ اثر از سوی این دبیرخانه برای نخستین دوره خبر داد و افزود: ۲۱ داور در سه حوزه پزشکی، رسانه‌ای و فرهنگی- اجتماعی این آثار را مورد داوری قرار داده‌اند و ۱۹ آبان سال جاری، نخستین دوره این جایزه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

گسترش مسئولیت اجتماعی در سطح کشور

محمدتقی کرمی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز در این مراسم، با تبیین ابعاد جدید گفتمان مسئولیت اجتماعی، بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی خیرخواهانه به سمت مشارکت‌های نظام‌مند و عام‌المنفعه در سطح جامعه تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی نباید صرفا یک امر داوطلبانه محدود به گروه‌های خاص باشد؛ بلکه باید به عنوان یک وظیفه اجتماعی در قبال امنیت، سلامت و توسعه جامعه در میان عموم مردم نهادینه شود. هدف اصلی این است که مفهوم مسئولیت اجتماعی از چارچوب‌های صرفا دولتی یا حکومتی خارج شده و به سطح مشارکت عمومی برسد.

کرمی تصریح کرد: در حالیکه دولت وظیفه ترویج این فرهنگ را بر عهده دارد، مؤسسات مطالعاتی نیز نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کنند. مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با سازماندهی و اعتباربخشی به اقدامات اجتماعی، بستری را فراهم می‌کند تا ایده‌ها و ابتکارات خلاقانه، از سطح فردی به سطح ساختارمند برسند.

در ادامه، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در این مراسم با یاد دکتر صدیقه اعتمادسعید گفت: بعضی انسان‌ها مانند من مرگ‌شان پایان زندگیست و برخی مانند خانم دکتر اعتمادسعید، چون حیات پرثمری داشتند، مرگ‌شان آغاز حیات مجدد خیلی‌هاست و یاد و نامشان باقی خواهد ماند و به تعبیری اگر امروز، سرو پنج هزار ساله ایران ما خم شده اما نشکسته است، یکی از مهم‌ترین دلیل‌هایش همین امور خیر و انسان‌هایی است که خیرشان جاری است.

وی به هدف‌گذاری دکتر اعتمادسعید در زندگی‌شان اشاره کرد و افزود: عمده منابع ما در حوزه سلامت، هزینه درمان می‌شود ولی اگر بخشی از این منابع را در حوزه فرهنگ سلامت و فاکتورهای اجتماعی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم جامعه سالم‌تری داشته باشیم و از این جهت، این خیر ماندگاری که به ابتکار خانواده این دکتر عزیز شکل گرفته، می‌تواند یکی از نیازهای مهم جامعه ایرانی را برطرف کند.

در ادامه، مریم جلالی، نماینده سازمان صداوسیما در این مراسم گفت: یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های توسعه ما، توسعه خانواده‌محور است که با نگاه خانواده به توسعه نگاه کنیم و خانواده وسیعی که همراه است، نتیجه‌اش انسجام، پایداری و تاب‌آوری اجتماعی است.

وی با اشاره به فعالیت‌های عمیق و گسترده دکتر اعتمادسعید در زمان حیاتش، افزود: با تشکیل و ایجاد جایزه تلاش در فرهنگ سلامت، وظیفه ما خیلی سنگین‌تر شده است تا برای سلامت جامعه، جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی کنیم.

منبع: وزارت بهداشت