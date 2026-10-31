باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جلسه هیأت اندیشه‌ورز اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، جانشین فرمانده سپاه فجر در امور اقشار، رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف فارس، مدیرکل امور مالیاتی استان و جمعی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت مدیریت جنگ اقتصادی، حذف واسطه‌های غیرضروری و نقش‌آفرینی تاریخی اصناف در دفاع از نظام تأکید شد.

جنگ اقتصادی دشمن و لزوم شفافیت در بازار فارس

سیدهادی صالحی‌ساداتی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در این نشست با اشاره به توطئه‌های دشمن در زمینه فشار‌های اقتصادی پس از ناامیدی از گزینه‌های نظامی اظهار داشت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و لازم است با شناخت دقیق مسائل و اتخاذ راهکار‌های مؤثر، از ظرفیت‌های داخلی برای مدیریت بازار استفاده کنیم.

او با اشاره به شاخص‌های تورمی تصریح کرد: بر اساس آمار، تورم ماهانه در استان فارس ۵.۶ درصد بوده که از نرخ ۴.۴ درصدی کشور بالاتر است و این موضوع به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین بیش از گذشته به شفافیت در نظام توزیع و نظارت بر بازار نیاز داریم.

صالحی‌ساداتی بر ضرورت حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا تأکید کرد و افزود: باید موضوع ارتباط مستقیم تولیدکننده تا مصرف‌کننده با جدیت دنبال شود تا ضمن کاهش هزینه‌های اضافی، زمینه عرضه مناسب‌تر کالا و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم شود که هیأت اندیشه‌ورز اتاق اصناف باید این موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور همچنین با اشاره به نقش سامانه‌های مالیاتی در ایجاد شفافیت اقتصادی و ساماندهی فعالیت‌ها، از پیگیری مطالبات و مسائل اصناف استان فارس در سطح ملی و بررسی موضوعاتی نظیر دفاتر پیشخوان و شرکت‌های پخش خبر داد.

اصناف؛ از دفاع مقدس تا هوشیاری در حوادث اجتماعی

در ادامه این نشست، حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با تجلیل از همراهی اصناف و بازاریان در مقاطع حساس کشور گفت: در هشت سال دفاع مقدس جوانان این سرزمین با فداکاری از کشور دفاع کردند و امروز نیز وظیفه همه ماست که در مسیر حفظ عزت و سربلندی ایران اسلامی پای کار بایستیم.

او ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی اصناف در شرایط مختلف افزود: اتحادیه‌های صنفی، کسبه و بازاریان در مقاطع مختلف ثابت کرده‌اند که پای نظام و کشور ایستاده‌اند و اکنون نیز لازم است با همان روحیه و انسجام، مسئولیت اجتماعی خود را به‌خوبی ایفا کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به وقایع دی‌ماه در شیراز خاطرنشان کرد: اصناف و بازاریان شیراز در آن روز‌ها همراهی با دشمن نداشتند؛ در بازار اعتراض وجود داشت، اما اغتشاشی شکل نگرفت و کسبه و بازاریان در کنار نظام و انقلاب ایستادند که این امر نشان‌دهنده هوشیاری و مسئولیت‌پذیری جامعه صنفی در تفکیک مطالبات از اقدامات مخرب است.

این نشست با بررسی میدانی چالش‌ها، موانع کسب‌وکار‌ها و تبادل نظر پیرامون راهکار‌های عملی برای بهبود شرایط فعالیت واحد‌های صنفی در استان فارس به کار خود پایان داد.