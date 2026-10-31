باشگاه خبرنگاران جوان -عباس حلوایی‌زاده با اشاره به مشکلات تردد در محدوده ایستگاه مرکزی راه‌آهن قم اظهار کرد: در زمان ورود و خروج مسافران، وضعیت دسترسی به ایستگاه با مشکلاتی همراه است و تکمیل محورهای پیرامونی می‌تواند به بهبود شرایط ترافیکی این محدوده کمک کند.

وی افزود: طرح توسعه بلوار زینبیه در حدفاصل خیابان امام(ره) تا محدوده راه‌آهن و مسیرهای مرتبط با آن، از جمله طرح‌هایی است که برای بهبود دسترسی‌های شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به پیش‌بینی مسیرهای دسترسی هم‌سطح در مجاورت خط راه‌آهن گفت: بخشی از طراحی‌ها و بررسی‌های مربوط به دوربرگردان‌ها و مسیرهای ارتباطی انجام شده و اجرای آن‌ها به پیشرفت مراحل تملک و آزادسازی وابسته است.

حلوایی‌زاده تصریح کرد: ادامه این محور با ساختمان‌های اداری و محدوده عملیاتی راه‌آهن تداخل دارد و به همین دلیل، هماهنگی با دستگاه متولی برای تعیین تکلیف اراضی و نحوه اجرای طرح ضروری است.

وی ادامه داد: در همین راستا، جلساتی با حضور مسئولان استانی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و مقرر است مطالعات و طرح‌های مربوط تکمیل و برای تصمیم‌گیری ارائه شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف طرح و تملک‌های مورد نیاز، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اجرای مراحل مختلف پروژه فراهم خواهد شد و مدیریت شهری تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه ارتقای دسترسی به ایستگاه مرکزی راه‌آهن را فراهم کند.

منبع:شهرداری قم