مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت ۸۱ هزار و ۶۷۶ تن ذرت سیلویی از سطح یک هزار و ۷۸۶ هکتار از مزارع استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال رحیم زاده با اشاره به آخرین آمار کشت و برداشت ذرت در آذربایجان شرقی اظهار کرد:بر اساس گزارش هفتگی تا ششم آبان ماه امسال مجموع تولید ذرت سیلویی استان به ۸۱ هزار و ۶۷۶ تن رسیده و متوسط عملکرد این محصول حدود ۴۵.۷ تن در هکتار ثبت شده است.

وی با اشاره به اهمیت تولید محصولات علوفه‌ای در بخش کشاورزی افزود: ذرت سیلویی یکی از محصولات مورد استفاده در تامین خوراک دام است و مدیریت مناسب مراحل کاشت، داشت و برداشت آن می‌تواند در بهبود بهره‌وری تولید و پشتیبانی از زنجیره تامین علوفه نقش موثری داشته باشد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به آمار تولید شهرستانی خاطرنشان کرد: شهرستان هشترود با تولید ۱۶ هزار تن و شهرستان میانه با تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن از مناطق شاخص تولید ذرت سیلویی در استان هستند.

وی گفت:شهرستان مرند با ۸ هزار و ۴۰۰ تن، خداآفرین با ۷ هزار و ۶۵۰ تن و سراب با ۷ هزار و ۱۵۰ تن از دیگر مناطق دارای سهم قابل توجه در تولید این محصول به شمار می‌روند.

رحیم زاده با بیان اینکه مجموع تولید پنج شهرستان نام برده ۴۹ هزار و ۷۰۰ تن است یعنی حدود ۶۰.۸ درصد کل تولید استان ادامه داد: بررسی آمار شهرستانی می‌تواند زمینه مناسبی برای ارزیابی ظرفیت‌های تولید، شناسایی قابلیت‌های مناطق مختلف و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کشت محصولات زراعی در سال‌های آینده فراهم کند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر اهمیت پایش مستمر وضعیت کشت و برداشت محصولات زراعی و بررسی عملکرد تولید در مناطق مختلف استان در راستای برنامه‌ریزی بخش کشاورزی تاکید کرد.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

برچسب ها: برداشت ذرت ، جهاد کشاورزی
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