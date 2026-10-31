باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی جلائی‌فر با اشاره به وضعیت تأمین گاز مایع در زاهدان اظهار کرد: تأمین و توزیع گاز مایع به‌صورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است. با وجود اینکه بیش از ۹۵ درصد خانوارهای شهر زاهدان از امکان گازرسانی برخوردار شده‌اند، به‌دلیل شرایط خاص استان، همچنان حدود ۸۰ هزار خانوار در این شهر سهمیه نفت سفید و گاز مایع دریافت می‌کنند.

وی افزود: پایش وضعیت خانوارها با هدف مدیریت صحیح سهمیه‌های سوخت در حال انجام است و تاکنون سهمیه نفت سفید بیش از ۴۰ هزار خانوار به‌دلیل گازکشی قطع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان درباره توزیع نفت سفید نیز گفت: از زمان اعلام سهمیه ۲۰۰ لیتری نفت سفید در قالب کالابرگ تاکنون، ۷۵ درصد خانوارهای مشمول سهمیه خود را دریافت کرده‌اند و توزیع سهمیه برای ۲۵ درصد باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

تأمین سوخت گلخانه‌ها و اولویت نیروگاه‌ها

جلائی‌فر در بخش دیگری از این برنامه درباره تأمین سوخت گلخانه‌های استان بیان کرد: امکان توزیع نفت‌گاز برای گلخانه‌ها معادل ۸۰ درصد میزان توزیع سال گذشته فراهم شده است و مدیریت و برنامه‌ریزی توزیع این سهمیه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع سوخت کشور افزود: اولویت توزیع نفت‌گاز با تأمین نیاز نیروگاه‌های کشور است و برنامه‌ریزی برای توزیع سایر مصارف نیز با توجه به سهمیه‌های تعیین‌شده و ضوابط مربوط انجام می‌شود.

توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مدیر منطقه زاهدان با اشاره به وضعیت جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده در منطقه گفت: در حال حاضر هفت جایگاه سی‌ان‌جی فعال در سطح منطقه زاهدان وجود دارد و سه طرح احداث جایگاه نیز در دست اجراست که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به اتمام برسند.

وی ادامه داد: از مجموع ۲۹ مورد مجوز احداث جایگاه سی‌ان‌جی که در چارچوب مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، مطرح شده بود، ۲۸ مورد برای بررسی و طی مراحل صدور مجوز به تهران ارسال شده است.

جلائی‌فر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته، امکان ثبت درخواست احداث جایگاه سوخت از طریق درگاه ملی مجوزها، مشابه سایر استان‌های کشور، برای متقاضیان فراهم شده است.

وی افزود: برای احداث جایگاه سی‌ان‌جی از سوی بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری شخصی، محدودیتی از سوی منطقه وجود ندارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت قرار داشتن محل پیشنهادی در محدوده شبکه گازرسانی و رعایت ضوابط و الزامات مربوط، برای اجرای طرح اقدام کنند.

عرضه بدون وقفه سی‌ان‌جی و اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان با تأکید بر استمرار سوخت‌رسانی در جایگاه‌های سی‌ان‌جی تصریح کرد: عرضه سوخت در این جایگاه‌ها بدون وقفه انجام می‌شود و میانگین فروش هر نازل سی‌ان‌جی در منطقه زاهدان بیش از سه برابر میانگین فروش نازل‌ها در سایر مناطق کشور است.

وی همچنین از ادامه اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای واجد شرایط خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه استفاده از سوخت پاک و مدیریت مصرف بنزین در حال اجراست.

جلائی‌فر در ادامه از عرضه بنزین سوپر تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: این فرآورده به‌زودی در دو جایگاه سوخت منطقه زاهدان عرضه خواهد شد.

توزیع کارت سوخت اضطراری در بیش از ۸۰ درصد جایگاه‌ها

وی در پایان با اشاره به وضعیت ارائه خدمات سوخت‌رسانی به مسافران گفت: بیش از ۸۰ درصد جایگاه‌های سوخت منطقه زاهدان به کارت سوخت اضطراری مجهز هستند و این کارت‌ها برای خدمت‌رسانی به مسافران و سوخت‌گیری در موارد ضروری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان در این برنامه، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی، بر استمرار خدمات‌رسانی، مدیریت بهینه سهمیه‌ها و پیگیری توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی متناسب با نیازهای منطقه تأکید

شرکت نفت زاهدان