فرماندار سنندج، در بازدید از روند اجرایی پروژه راه روستایی کوله‌هه‌رد به باباریز در بخش مرکزی سنندج، ضمن بررسی مراحل اجرای این طرح، از پیشرفت پروژه در مدت‌زمان کوتاه و همکاری و تعامل مطلوب مردم و باغداران منطقه قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ غریب سجادی، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: در مدت‌زمان کوتاهی که از آغاز عملیات اجرایی گذشته، پیشرفت مناسبی حاصل شده است و تلاش‌های اداره راهداری و پیمانکار پروژه و همراهی مردم، به‌ویژه باغداران منطقه، در فراهم کردن زمینه اجرای پروژه نقش مؤثری داشته است. این تعامل و همکاری می‌تواند به تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌مندی زودتر مردم از خدمات زیرساختی منجر شود.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه برخورداری از امکانات زیربنایی حق همه روستاها، فارغ از میزان جمعیت آنهاست، افزود: با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات، در برنامه‌ریزی‌ها ناچار به اولویت‌بندی هستیم و معمولاً روستا‌های پرجمعیت‌تر در اولویت تخصیص منابع قرار می‌گیرند؛ با این حال، نیاز‌های سایر روستا‌ها نیز همواره مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تصریح کرد: در برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تلاش شده است پیوست اقتصادی طرح‌ها و تأثیر آنها بر تقویت بخش کشاورزی و باغداری نیز مورد توجه قرار گیرد. مسیر کوله‌هه‌رد به باباریز در محدوده‌ای با ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی و باغداری قرار دارد و با نگاه توسعه‌ای و پرهیز از نگاه محدود و مقطعی، می‌تواند زمینه تبدیل این منطقه به یکی از قطب‌های کشاورزی شهرستان را فراهم کند.

سجادی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی راه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: از جمله پروژه‌های اجراشده در این محدوده، اصلاح و بهسازی آسفالت به طول چهار کیلومتر در مسیر ننله به باباریز بوده است و پروژه راه کوله‌هه‌رد به باباریز نیز در ادامه برنامه‌های توسعه و بهبود دسترسی روستا‌های این منطقه در حال اجراست.

وی در پایان بر ضرورت تداوم همکاری مردم، باغداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر برای تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.

برچسب ها: کردستان ، راههای روستایی ، بهسازی و آسفالت
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