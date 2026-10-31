فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از اجرای عملیات موفقیت آمیزتوسط مرزبانان سیستان و بلوچستان علیه قاچاقچیان و کشف سلاح و مهمات جنگی در مرزهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار جواد رفیعی گفت: مرزبانان استان با کار اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود محموله سلاح و مواد مخدر، به کشور مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران غیور ما با پایش‌های دقیق و بررسی تحرکات منطقه موفق شدند محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و بلافاصله جهت انسداد اعزام و با اجرای عملیات برنامه ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و توقیف و دستگیری آنان شدند.

رفیعی اذعان کرد: تعداد ۱۰ قبضه سلاح جنگی، ۴ قبضه سلاح شکاری بهمراه خشاب مربوط و تعداد ۹ فشنگ جنگی کلاش و مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

️وی تصریح کرد: امروزه مرزبانان و مرزنشینان استان بیش از همیشه در کنار هم برای حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران درمرزهای شرق کشور تلاش می کنند و با هرگونه اعمال خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

️گفتنی است در این زمینه پرونده اولیه تشکیل، متهمان به همراه مهمات کشف شده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

فراجا

برچسب ها: پلیس فراجا ، سلاح جنگی
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