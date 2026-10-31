تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروه بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ موفق به شکست کنگو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان از امروز (شنبه نهم آبان‌ماه) آغاز شد و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های اتریش، کنگو و جزیره کایمن همگروه است، از ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه امروز به وقت تهران در نخستین بازی خود به مصاف کنگو (Mulapwa/Mutendi) رفت.

ملی پوشان کشورمان در این مسابقه دو بر یک و با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۴، ۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۷) به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود در این بازی‌ها را تجربه کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان از ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه عصر امروز به مصاف جزیره کایمن می‌رود و فردا ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه به وقت تهران در آخرین دیدار مرحله گروهی با اتریش رو‌به‌رو خواهد شد.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.

برچسب ها: فدراسیون والیبال ، المپیک جوانان جهان
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