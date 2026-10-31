باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان از امروز (شنبه نهم آبان‌ماه) آغاز شد و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های اتریش، کنگو و جزیره کایمن همگروه است، از ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه امروز به وقت تهران در نخستین بازی خود به مصاف کنگو (Mulapwa/Mutendi) رفت.

ملی پوشان کشورمان در این مسابقه دو بر یک و با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۴، ۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۷) به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود در این بازی‌ها را تجربه کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان از ساعت ۱۷:۵۰ دقیقه عصر امروز به مصاف جزیره کایمن می‌رود و فردا ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه به وقت تهران در آخرین دیدار مرحله گروهی با اتریش رو‌به‌رو خواهد شد.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.