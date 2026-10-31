باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ افراسیاب زاهدنیا اظهار داشت: در پی گزارش‌هایی درباره کلاهبرداری با شیوه تعویض کارت بانکی در دستگاه‌های خودپرداز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان کارمند ادارات دولتی و به بهانه کمک به شهروندان برای برداشت وجه، کارت بانکی و رمز آنها را به دست می‌آورد و سپس کارت مشابهی را جایگزین می‌کرد،وی با استفاده از کارت‌های اصلی، به‌ویژه در طلافروشی‌ها، اقدام به خرید می‌کرد.

فرمانده انتظامی شفت تصریح کرد: مأموران متهم غیربومی را هنگام تلاش برای خرید از یک طلافروشی دستگیر کردند و در بازرسی از وی، ۱۴ قطعه کارت بانکی متعلق به افراد مختلف کشف شد. متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.